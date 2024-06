Modrého anjela za najlepší hraný film 30. ročníka MFF Art Film získala emotívna sudánska dráma Zbohom, Júlia

Jubilejný 30. ročník MFF Art Film sa uskutoční vďaka podpore:

28.6.2024 (SITA.sk) - Tridsiate narodeniny Medzinárodného filmového festivalu Art Film vyvrcholili vyhlásením víťazných snímok a odovzdaním šiestich prestížnych cien Modrý anjel. K tradičným dvom súťažiam –– organizátori tento rok pridali novú tretiu súťažnú sekciu s názvomPri tejto príležitosti boli zriadené tri medzinárodné odborné poroty pozostávajúce z filmových profesionálov a teoretikov, ktorých čestnou a náročnou úlohou bolo spomedzi uvedených filmov vybrať tie víťazné, filmy s výnimočným umeleckým či remeselným spracovaním a najvýznačnejším a ďalekosiahlym posolstvom. Porotkyne a porotcovia taktiež ocenili najlepšie herecké výkony a réžiu.o víťaznom titule rozhodovala ukrajinská vizuálna umelkyňa a filmárka, kurdsko-švajčiarsky režisér a scenáristaa slovenský režisér. Modrého anjela za najlepší hraný film udelili sudánskej drámeo priateľstve dvoch žien s rozdielnym náboženským vyznaním. Víťazstvo debutu režiséraporota odôvodnila takto: "Film Zbohom, Júlia skrz rodinnú tragédiu poukazuje na dôležité súčasné dianie, ponára sa do historických nánosov a politických konfliktov. Vyjadruje humanistické posolstvo, pričom sa sústreďuje na tému odpustenia – nevyhnutnú súčasť ľudskej existencie – a vzdáva hold tolerancii, spolunažívaniu a vzájomnému rešpektu.” Producenti filmuspolu s cenou Modrý anjel získali aj finančnú cenu vo výške 2 000 EUR.Modrým anjelom za najlepšiu réžiu porota ocenila režiséraa jeho skľučujúcu drámuinšpirovanú desivými udalosťami z Dánska z obdobia krátko po prvej svetovej vojne. "Režisér sa predstavil s temnou znepokojujúcou drámou fungujúcou na všetkých úrovniach, či už vďaka výbornej kamere, ktorá čiernobielo zachytáva hrozivé obrazy, dramaturgiou príbehu, ktorý je plný prevratov a prekvapení, ale i hereckými výkonmi, ktoré vytvorili atmosféru skutočného kriminálneho príbehu.”Práve herecký výkon dánskej herečkyúčinkujúcej vo filmeuchvátil trojčlennú porotu natoľko, že jej udelila Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon. "Herečka nás svojím majstrovským výkonom presvedčila o jej premene z majiteľky obchodu s cukríkmi a nevinnej samaritánky, ktorá tajne pomáha ženám v núdzi s adopciou, na bezcitnú vrahyňu.”Modrého anjela za najlepší mužský herecký výkon získal dánsky herecvďaka úlohe vo väzenskej drámeod režiséra"Sebastian Bull sa presvedčivo ujal roly násilníckeho väzňa. Hoci hral vedľajšiu úlohu, v publiku dokázal vyvolať silné emócie a znázornil agresivitu a násilnosť, ale aj detskú nevinnosť, bezbrannosť a krehkosť.”Porota udelila aj tri zvláštne uznania. Prvé si vyslúžil herecza svoju rolu v komediálnej dráme. Uznanie patrí aj ženskej hereckej dvojici víťazného filmu, ktoré svojim umením zdôraznili dôležitosť dobrých medziľudských vzťahov. Na japonskej snímkedebutujúceho režiséraporota ocenila "jemný filmový jazyk, ktorý dokázal vyjadriť najhlbšie city ľudskej duše.”Odbornú porotu novejna festivale Art Film tvorila tento rok trojica odborníčok z prostredia filmovej teórie a teatrológie, a toz Nemecka,z Rakúska az Maďarska. Modrého anjela za najlepší film z krajín strednej a východnej Európy porotkyne udelili celovečernému debutu poľského režiséras názvom, ktorý "primeraným tempom majstrovsky rozpráva príbeh o tom, ako prekonať stratu.” Porota dodáva, že: "Prostredníctvom interakcie s drsnou krajinou a priateľstiev, ktoré sú viac než len ľudské, sa film stáva výnimočným príspevkom do súťaže.” Zvláštne uznanie porota udelila animovanej snímke, ktorú nakrútil režisérProducentkya producentivíťazného filmu v novovytvorenejsi spolu s cenou Modrý anjel odniesli aj 1 500 EUR od spoločnosti CANON SLOVAKIA, ktorá je partnerom finančnej ceny.Profesionálnu porotutvorili slovenská divadelná a televízna herečka a producentka, český filmára poľský kultúrny promotér a festivalový organizátor. Modrý anjel za najlepší krátky film bol udelený snímkerežiséra, ktorá je rekonštrukciou policajnej streľby v Chicagu z roku 2018. "Film šikovne využíva moderné monitorovacie technológie na rekonštrukciu tragédie zo všetkých ľudských perspektív. Fragmenty incidentu nezákonnej streľby polície skladajú širší obraz spoločnosti, strachu a predsudkov, ktoré sú hnacím motorom opätovného výskytu takýchto tragédií,” dôvodí porota svoje rozhodnutie o udelení ceny. Tvorcovi víťazného filmu bola okrem Modrého anjela venovaná aj finančná cena 500 EUR.Porota takisto zmienila tri krátke snímky, ktorým udelila zvláštne uznanie, a to snímke, pretože film "odhaľuje hranice medzi nami a to, ako nám drobné ľudské gestá môžu napomáhať tieto hranice prekročiť,” snímke, pretože ide o "zaujímavo vystavanú záhadu, ktorá obklopuje vzťah dvoch vyvrheľov modernej spoločnosti,” a napokon si uznanie získala snímkaza "nápaditý príbeh o prebúdzajúcej sa vášni mníšky. Hravo zobrazuje krásu a rozmanitosť vnútorných svetov pod naším uniformným oblečením.”Návštevníci Art Filmu mali počas celého festivalu možnosť hlasovať o. Návštevníci Art Filmu mali počas celého festivalu možnosť hlasovať o. Najvyšší počet diváckych hlasov a ocenenie napokon získala snímka od Steel Košice, Betpres, Transpetrol, SLOVAKIA TRAVEL, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, CORE LABS, pramenitá voda Lucka;NOV, ZEBRA, DELTA OnLine, ARICOMA, BigON;DKC Veritas, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Krušovice BOHÉM, BARZZUZ, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Kaviareň Slávia;Kubbo Select a Ostrožovič;JOJ PLAY, JOJ 24, Film Europe, Rádio KOŠICE, aktuality.sk, Forbes, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, See & Go, BigMedia, Košice City Guide, Film.sk, Visit Košice, diva.sk, zenskyweb.sk, MOJAkultúra;Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Nadácia CEF, Slovnaft, AUPARK Košice, Carmeuse Slovakia, JOJ Cinema, cestovná kancelária Hydrotour, Taper, YumEarth, KAIFER advokátska kancelária, Deva, WITKOWITZ SLOVAKIA, Letisko Košice, ECO Technologies, CPK Slovakia, Casa Trade – Casablanca cafe, DC MEDICAL, KPK Reklama, Kvitok, HAIR Factory Košice, Kvety Garomi, Air Taxi, Tesco Store SK;, Local Nomad Tours, Red Fox Golf Club, TATRATEA, Slovenský filmový ústav;CANON, Filmarina;Ohnisko –Fire Dining & Brew Bar, Pub u kohúta, El Nacional, Maiko Sushi, Café de Paris, Tabačka Kulturfabrik, BISTRO Blanc, Andiamo GROUP, BENZE, Red Velvet Cake Bar, Tahiti, Kaviareň VeritasInformačný servis