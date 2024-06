Neviete zohnať inštalatéra, vaše dieťa nechtiac poškodí susedovo auto a niekto sa vám pokúsi ukradnúť kočík? Všetkým katastrofám sa človek nevyhne, môže si však zabezpečiť svojho anjela strážneho!

Vymkli ste sa? Potrebujete údržbára?

Dobré poistenie vás chráni už počas výstavby

Zhodili ste v obchode drahý predmet alebo oškrelo vaše dieťa bicyklom susedovo auto?

Uzavriete si poistku a zistíte, že v inej poisťovni ste mohli získať za rovnakú cenu "niečo lepšie"? Opäť pomôže anjel strážny

28.6.2024 (SITA.sk) - Na dom či byt si dlho šetríme, siahame po hypotékach či úveroch, no v konečnom dôsledku pristupujeme k vlastnému majetku častokrát nezodpovedne. Vysoké percento Slovákov nemá svoj vytúžený dom či byt poistený na skutočnú hodnotu svojej nehnuteľnosti. Živelné katastrofy pritom nie sú výnimkou už ani na našom území, intenzívnym búrkam či dažďom sa nevyhneme ani toto leto. Union poisťovňa , ktorá na slovenskom trhu pôsobí už viac než 30 rokov, radí, s čím všetkým môže človeku pomôcť kvalitné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, a to aj "mimo domu".Ak máte so zúfalým hľadaním inštalatérov, zámočníkov či iných dobrých remeselníkov svoje skúsenosti, vedzte, že riešenie je možno bližšie než sa zdá! Ak si poistíte domácnosť, získavate aj asistenčné služby práve pre prípad zabuchnutých dverí či prasknutých potrubí.Ak by zo stavby vášho domu spadla tehla, ktorá by zranila okoloidúceho, pomoc anjela strážneho oceníte aj vy. Symbol Unionu rozprestiera ochranné krídla aj pri zodpovednosti za vlastníctvo nehnuteľnosti. Obdobná situácia môže nastať po zime, kedy roztápajúci sa sneh môže pri páde zo strechy spôsobiť úraz susedovi či komukoľvek, kto pôjde po chodníku v blízkosti vášho domu.Možno vás prekvapí, že k poisteniu nehnuteľnosti si viete pridať aj poistenie zodpovednosti členov domácnosti. Práve to kryje situácie "mimo domu". Ak vy, vaše deti či domáci miláčik poškodí majetok iných ľudí, ochráni vás – paradoxne – rozhodnutie dobre si poistiť ten vlastný.Poistenie UniDom od Unionu kryje základné riziká ako poškodenie v prípade požiaru, výbuchu, úderu blesku či krupobitia, rovnako aj negatívne vplyvy prírodných katastrof ako povodne, zemetrasenia či víchrice, s ktorými máme skúsenosti už aj na Slovensku. Poistenie domácnosti ochráni všetok váš majetok, ktorý máte doma – od kníh či šatstva po bicykle či cennosti. Cieľom Unionu je poskytnúť klientom pocit bezpečia a ponúknuť im poistenie na mieru, či už ide o poistenie garáže, záhrady či nadštandardu ohľadom vlastníctva umeleckých predmetov či športovej výbavy. Dobrou správou je, že ak klientovi, ktorý po 01.05.2024 uzavrel poistnú zmluvu UniDom , vznikne škoda, ktorá nie je krytá podľa jeho zmluvy, ale prepláca ju iná poisťovňa na území Slovenska, Union takéto poistné plnenie vyplatí. Ide o novinku "Anjel", ktorá je najnovšie súčasťou všetkých poistiek UniDom s komplexným krytím, ktoré bezpečne strážia domovy tisícov spokojných klientov Unionu.Informačný servis