Modrič bol sekundy od statusu chorvátskeho hrdinu, pravdepodobne odohral posledný reprezentačný zápas

25.6.2024 (SITA.sk) - Po dvoch nevydarených stretnutiach chorvátski futbalisti v záverečnom vystúpení v B-skupine majstrovstiev Európy proti Taliansku. Boli sekundy od víťazstva 1:0 a postupu do osemfinále šampionátu z druhej priečky v skupine.a po remíze 1:1 sa s turnajom s najväčšou pravdepodobnosťou rozlúčia. „Vatreni“ získali v skupine iba dva body. Mohli však mať na konte šesť, nebyť toho, že v dueloch proti Albáncom (2:2) a Talianom (1:1) inkasovali vyrovnávajúce góly v nadstavenom čase.Proti úradujúcim majstrom Európy sa Chorváti vypli k heroickému výkonu. Od 55. minúty viedli po zásahu kapitána Luku Modriča , ktorý minútu predtým nepremenil pokutový kop.Hráč Realu Madrid sa vo veku 38 rokov a 289 dní stal rekordérom európskych šampionátov, keďže sa stal najstarším strelcom v dejinách turnaja. Prekonal Rakúšana Ivicu Vastiča, ktorý mal 38 rokov a 257 dní, keď skóroval za Rakúsko proti Poľsku na ME 2008.Modrič v závere duelu nervózne odpočítaval sekundy a napokon sa nestal hrdinom Chorvátska. V ôsmej minúte nastaveného času z poslednej akcie Taliani vyrovnali výstavnou strelou do „vinkla“ v podaní striedajúceho Mattiu Zaccagniho . Podľa chorvátskeho trénera Zlatka Daliča padol gól Talianov v čase, keď mal byť už dávno koniec.„Po takomto priebehu nemôžete mať osem minút nadstavený čas. To je nezmysel. V hre nebolo toľko prestávok, ani toľko faulov. Nechcem vyvolávať rozruch, ale myslím si, že voči Chorvátsku treba mať rešpekt,“ vyhlásil Dalič.Chorvátsky kouč stiahol dvadsať minút pred koncom z trávnika svoju najväčšiu hviezdu Modriča, aby na ihrisko poslal čerstvejšieho hráča s cieľom ubrániť náskok a postup do osemfinále.Tam sa však Chorváti s najväčšou pravdepodobnosťou nepozrú a pre Modriča to možno bola rozlúčka s najcennejším dresom, keďže v nedávnej minulosti sa objavili správy, že ME 2024 bude jeho posledným veľkým turnajom v kariére.