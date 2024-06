ME vo futbale 2024: Výsledky – pondelok 24. jún (foto)

ME vo futbale 2024 – výsledky (pondelok 24. jún 2024)



B-skupina

LIPSKO

Chorvátsko - Taliansko 1:1 (0:0)

Góly: 55. Modrič - 90.+ Zaccagni



DÜSSELDORF

Albánsko - Španielsko 0:1 (0:1)

Gól: 13. Ferran Torres









ME vo futbale 2024 – program (utorok 25. jún 2024)

C-skupina:

Anglicko - Slovinsko (Kolín nad Rýnom, 21.00)

Dánsko - Srbsko (Mníchov, 21.00)







D-skupina:

Holandsko - Rakúsko (Berlín, 18.00)

Francúzsko - Poľsko (Dortmund, 18.00)







25.6.2024 (SITA.sk) - Mimoriadne dramatickú zápletku mala základná B-skupina na futbalových majstrovstvách Európy v Nemecku so smolným koncom pre Chorvátov a gejzírom radosti pre Talianov.Obhajcovia titulu z Talianska totiž prehrávali s Balkáncami od 55. minúty presným zásahom skúseného Luku Modriča , ktorý predtým nepremenil pokutový kop."Squadre azzurra" hrozilo, že v tabuľke skončí až na 3. priečke a bude musieť čakať na ďalšie zápasy, či vôbec postúpi do vyraďovacej časti.Túto hrozbu však odvrátil striedajúci Mattia Zaccagni, ktorý v závere dlhého nadstavenia vyrovnal na 1:1, čo jeho tím posunulo na 2. pozíciu.Chorváti inkasovali vyrovnávajúci gól v ďalšom súboji a na ME 2024 získali iba dva body, čo im pravdepodobne nebude stačiť na osemfinále.Z pohľadu slovenskej reprezentácie to v praxi znamená, že teoreticky môžu Slováci v stredu prehrať s Rumunmi aj o dva góly, ak v paralelne hranom súboji Ukrajinci zdolajú Belgičanov. Remíza v stredu postačí na postup Rumunom aj Slovákom.V druhom pondelkovom súboji B-skupiny potvrdili pozíciu favoritov Španieli, ktorí triumfovali nad výberom Albánska 1:0 gólom Ferrana Torresa z 13. minúty."Červená fúria" zatiaľ nestratila ani bod a neinkasovala ani gól, do osemfinále ide z prvej priečky v skupine. Albánsky tím sa s turnajom lúči so ziskom jediného bodu.Známa je už aj prvé osemfinálová dvojica, v sobotu 29. júna proti sebe v Berlíne nastúpia Taliani a Švajčiari.