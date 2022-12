Modrič nedovedie Chorvátov na MS v Katare k titulu, tréner Dalič hovorí o konci jednej éry

Posledná šanca

Modriča zatienil Messi

Skončila sa éra

14.12.2022 (Webnoviny.sk) - Chorvátski futbalisti sa aj pri svojej tretej účasti na majstrovstvách sveta prebojovali do semifinále, no ani v Katare nezískajú premiérový titul. Po bronze z MS 1998 vo Francúzsku a druhom mieste z Ruska 2018 môžu skončiť prinajlepšom opäť tretí, keďže v utorňajšom semifinále podľahli Argentínčanom 0:3.Bola to zrejme posledná šanca dosiahnuť reprezentačný vrchol aj pre 37-ročného stredopoliara Luku Modriča , ktorý nedokázal zastaviť Lionela Messiho a jeho spoluhráčov.„Chceli sme byť znova vo finále, ale, bohužiaľ, nie sme," skonštatoval po utorňajšej prehre smutný Modrič, najlepší hráč sveta za rok 2018 a päťnásobný víťaz Ligy majstrov so španielskym klubom Real Madrid. Kým Argentínčania zvíťazili aj v piatom semifinálovom zápase na MS, v ktorom sa doposiaľ predstavili a zahrajú si v šiestom finále o tretí titul, Chorváti pri svojej tretej účasti medzi štyrmi najlepšími tímami "mundialu" druhýkrát neuspeli.Modriča v semifinále zatienil o dva roky mladší Messi, ktorý otvoril skóre po polhodine hry z pokutového kopu a mal prsty aj vo zvyšných dvoch góloch Juliána Álvareza. „Prvý gól zmenil smerovanie zápasu. Videli sme skutočného Messiho, ktorého sme všetci očakávali," povedal chorvátsky tréner Zlatko Dalič , ktorý nedoviedol svojich zverencov do finále na dvoch svetových šampionátoch za sebou.Podľa neho sa týmto zrejme skončila jedna éra chorvátskej reprezentácie.„Nuž, toto je možno koniec jednej generácie na majstrovstvách sveta. Zopár hráčov je vo veku, keď už by pre nich bolo náročné hrať aj na MS v roku 2026. Počkajme a uvidíme. Myslím si, že veľa hráčov ukončí reprezentačnú kariéru na majstrovstvách Európy v roku 2024," doplnil Dalič."Vatreni" sa v sobotňajšom zápase o 3. miesto na MS 2022 stretnú so zdolaným tímom v stredajšom druhom semifinále medzi obhajcami prvenstva Francúzmi a Maročanmi.