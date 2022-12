Francúzi sú po štyroch rokoch opäť vo finále, Maročania sa nepostarali o ďalšie prekvapenie

Francúzi vo finále

Historický úspech Maroka



MS vo futbale 2022 v Katare



semifinále



Francúzsko - Maroko 2:0 (1:0)



Al Bayt Stadium



Góly: 5. T. Hernández, 79. Kolo Muani,



Žlté karty: 27. Boufal (Maroko),



Rozhodoval: Ramos (Mex.)



14.12.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Francúzska si po štyroch rokoch opäť zahrajú vo finálovom zápase majstrovstiev sveta. Rozhodlo o tom stredajšie druhé semifinále šampionátu v Katare, v ktorom zverenci trénera Didiera Deschampsa zvíťazili 2:0 nad najväčším prekvapením turnaja - tímom Maroka.Obhajcov zlata z Ruska 2018 poslal do vedenia už v 5. minúte obranca Theo Hernández. Postup Francúzov podčiarkol v 79. minúte striedajúci Randal Kolo Muani, ktorý skóroval len po niekoľkých sekundách od nástupu na ihrisko.Francúzi sú dvojnásobní majstri sveta a ako tretie mužstvo v histórii môžu triumfovať na dvoch "mundialoch" za sebou. Doposiaľ sa to podarilo iba Talianom (1934, 1938) a Brazílčanom (1958, 1962). "Les Bleus" sa v semifinále MS predstavili doposiaľ sedemkrát a do finále prenikli v štyroch prípadoch.Maroko sa stalo prvou arabskou aj africkou krajinou v semifinále MS, severoafrický tím bol doposiaľ najďalej v osemfinále na MS 1986 v Mexiku, kde podľahol vtedajšej NSR.Francúzi sa v nedeľňajšom finále stretnú s Argentínčanmi, ktorí v utorok v semifinále vyradili Chorvátov (3:0).