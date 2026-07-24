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24. júla 2026
Modrič zostáva v Miláne, s vedením AC podpísal zmluvu do leta 2027
Tagy: Serie A
Skúsený chorvátsky stredopoliar pokračuje vo veľkoklube aj v nasledujúcej sezóne. Chorvátsky futbalový veterán Luka Modrič predĺžil kontrakt s talianskym veľkoklubom AC Miláno o ďalšiu sezónu. ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Skúsený chorvátsky stredopoliar pokračuje vo veľkoklube aj v nasledujúcej sezóne.
Chorvátsky futbalový veterán Luka Modrič predĺžil kontrakt s talianskym veľkoklubom AC Miláno o ďalšiu sezónu. Stredopolair, ktorý čoskoro oslávi 41. narodeniny, zostane v Miláne minimálne do leta 2027.
Modrič prišiel do AC vlani, v minulej sezóne strelil dva góly v 37 zápasoch. Klub označil Modriča za jedného z najlepších a najikonickejších hráčov svetového futbalu, ktorý bude pokračovať vo svojej kariére v drese tohto klubu.
Modrič bol finalista majstrovstiev sveta v roku 2018 s výberom Chorvátska, v tom istom roku získal aj Zlatú loptu. Medzi rokmi 2012 a 2025 vyhral šesťkrát Ligu majstrov v drese Realu Madrid. Na tohtoročných majstrovstvách sveta priviedol Chorvátsko do osemfinále, v ktorom jeho tím vypadol s Portugalskom.
Po tom, čo AC Miláno obsadilo 5. priečku v Serie A po menej vydarenej sezóne, klub vymenil trénera - bývalý kouč Manchester United Rúben Amorim nahradil Massimiliana Allegriho.
Okrem toho AC Miláno angažovalo portugalského útočníka Goncala Ramosa z Paríža Saint-Germain za viac než 70 miliónov eur aj španielskeho obrancu Maria Gilu z Lazia Rím za 30 miliónov eur, uvádza špecializovaný futbalový web Transfermarkt.
Zdroj: SITA.sk - Modrič zostáva v Miláne, s vedením AC podpísal zmluvu do leta 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátsky futbalový veterán Luka Modrič predĺžil kontrakt s talianskym veľkoklubom AC Miláno o ďalšiu sezónu. Stredopolair, ktorý čoskoro oslávi 41. narodeniny, zostane v Miláne minimálne do leta 2027.
Modrič prišiel do AC vlani, v minulej sezóne strelil dva góly v 37 zápasoch. Klub označil Modriča za jedného z najlepších a najikonickejších hráčov svetového futbalu, ktorý bude pokračovať vo svojej kariére v drese tohto klubu.
Modrič bol finalista majstrovstiev sveta v roku 2018 s výberom Chorvátska, v tom istom roku získal aj Zlatú loptu. Medzi rokmi 2012 a 2025 vyhral šesťkrát Ligu majstrov v drese Realu Madrid. Na tohtoročných majstrovstvách sveta priviedol Chorvátsko do osemfinále, v ktorom jeho tím vypadol s Portugalskom.
Po tom, čo AC Miláno obsadilo 5. priečku v Serie A po menej vydarenej sezóne, klub vymenil trénera - bývalý kouč Manchester United Rúben Amorim nahradil Massimiliana Allegriho.
Okrem toho AC Miláno angažovalo portugalského útočníka Goncala Ramosa z Paríža Saint-Germain za viac než 70 miliónov eur aj španielskeho obrancu Maria Gilu z Lazia Rím za 30 miliónov eur, uvádza špecializovaný futbalový web Transfermarkt.
Zdroj: SITA.sk - Modrič zostáva v Miláne, s vedením AC podpísal zmluvu do leta 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Serie A
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