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 24hod.sk    Šport

24. júla 2026

Joshua sa pred chystaným duelom proti Furymu zameriava na súboj proti Prengovi



Anthony Joshua kladie dôraz na sobotňajší zápas s Kristianom Prengom z Albánska, až potom bude myslieť na plánovaný súboj s Tysonom Furym. Britský boxer Anthony Joshua zdôraznil, že jeho úplná ...



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joshua_paul_boxing_86432 scaled 24.7.2026 (SITA.sk) - Anthony Joshua kladie dôraz na sobotňajší zápas s Kristianom Prengom z Albánska, až potom bude myslieť na plánovaný súboj s Tysonom Furym.


Britský boxer Anthony Joshua zdôraznil, že jeho úplná pozornosť je sústredená na sobotňajší návrat do ringu proti albánskemu súperovi Kristianovi Prengovi. Tento duel je jeho priorita napriek špekuláciám o možnom "superzápase" proti inému bývalému svetovému šampiónovi Tysonovi Furymu.

Fury aj Joshua sa tento týždeň vracajú do ringu, pričom ich zápasy proti poľskému bojovníkovi Mariuszovi Wachovi resp. Prengovi z Albánska sú považované za nevyhnutné prípravné zápasy pred ich potenciálnym duelom, ktorý mnohí označajú ako „Bitku o Britániu“.

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Tridsaťsedemročný Fury nastúpi v thajskom letovisku Pattaya v piatok proti Poliakovi Wachovi, bude to charitatívny zápas bez priameho prenosu. O rok mladší Joshua nastúpi v sobotu v saudskoarabskej Džidde proti súperovi z Albánska.

"Rešpektujte môjho súpera. Nechcem hovoriť o Tysonovi Furym. S úctou som už poskytol všetky mediálne komentáre o tom, čo nás čaká v budúcnosti, ale v tomto momente je našou prioritou Prenga a jeho tím. Od januára tvrdo trénujeme, držíme hlavu dole a všetko je pripravené. Naplno sa sústredím. Pochopil som, že existuje veľký plán. Cieľom je dobyť vesmír, však? Ale najprv musíme dobyť Zem. Môj cieľ je tu a teraz," povedal Joshua v rozhovore pre novinárov v Džidde.

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Dvojnásobný majster sveta v ťažkej váhe túto skúšku absolvuje po prvý raz od tragickej autonehody v Nigérii z decembra 2025, pri ktorej zomreli jeho blízki priatelia Latif 'Latz' Ayodele a Sina Ghami. Po nehode mnohí spochybňovali možnosť, či sa Joshua vôbec ešte niekedy postaví do ringu. Jeho promotér Eddie Hearn však uzavrel dohodu s Furym, podľa ktorej sa duel uskutoční po tejto prípravnej konfrontácii s Prengom.

"Keď so mnou Eddie sedí a predstavuje mi, čo nás môže čakať, je to veľká príležitosť pochopiť, kam ma tento krok zavedie. Realita je taká, že neexistuje žiaden vesmír ani budúcnosť, pokiaľ neprekonám test v sobotu večer," doplnil Joshua.



Zdroj: SITA.sk - Joshua sa pred chystaným duelom proti Furymu zameriava na súboj proti Prengovi © SITA Všetky práva vyhradené.

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