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24. júla 2026
Joshua sa pred chystaným duelom proti Furymu zameriava na súboj proti Prengovi
Anthony Joshua kladie dôraz na sobotňajší zápas s Kristianom Prengom z Albánska, až potom bude myslieť na plánovaný súboj s Tysonom Furym. Britský boxer Anthony Joshua zdôraznil, že jeho úplná ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Anthony Joshua kladie dôraz na sobotňajší zápas s Kristianom Prengom z Albánska, až potom bude myslieť na plánovaný súboj s Tysonom Furym.
Britský boxer Anthony Joshua zdôraznil, že jeho úplná pozornosť je sústredená na sobotňajší návrat do ringu proti albánskemu súperovi Kristianovi Prengovi. Tento duel je jeho priorita napriek špekuláciám o možnom "superzápase" proti inému bývalému svetovému šampiónovi Tysonovi Furymu.
Fury aj Joshua sa tento týždeň vracajú do ringu, pričom ich zápasy proti poľskému bojovníkovi Mariuszovi Wachovi resp. Prengovi z Albánska sú považované za nevyhnutné prípravné zápasy pred ich potenciálnym duelom, ktorý mnohí označajú ako „Bitku o Britániu“.
Tridsaťsedemročný Fury nastúpi v thajskom letovisku Pattaya v piatok proti Poliakovi Wachovi, bude to charitatívny zápas bez priameho prenosu. O rok mladší Joshua nastúpi v sobotu v saudskoarabskej Džidde proti súperovi z Albánska.
"Rešpektujte môjho súpera. Nechcem hovoriť o Tysonovi Furym. S úctou som už poskytol všetky mediálne komentáre o tom, čo nás čaká v budúcnosti, ale v tomto momente je našou prioritou Prenga a jeho tím. Od januára tvrdo trénujeme, držíme hlavu dole a všetko je pripravené. Naplno sa sústredím. Pochopil som, že existuje veľký plán. Cieľom je dobyť vesmír, však? Ale najprv musíme dobyť Zem. Môj cieľ je tu a teraz," povedal Joshua v rozhovore pre novinárov v Džidde.
Dvojnásobný majster sveta v ťažkej váhe túto skúšku absolvuje po prvý raz od tragickej autonehody v Nigérii z decembra 2025, pri ktorej zomreli jeho blízki priatelia Latif 'Latz' Ayodele a Sina Ghami. Po nehode mnohí spochybňovali možnosť, či sa Joshua vôbec ešte niekedy postaví do ringu. Jeho promotér Eddie Hearn však uzavrel dohodu s Furym, podľa ktorej sa duel uskutoční po tejto prípravnej konfrontácii s Prengom.
"Keď so mnou Eddie sedí a predstavuje mi, čo nás môže čakať, je to veľká príležitosť pochopiť, kam ma tento krok zavedie. Realita je taká, že neexistuje žiaden vesmír ani budúcnosť, pokiaľ neprekonám test v sobotu večer," doplnil Joshua.
Zdroj: SITA.sk - Joshua sa pred chystaným duelom proti Furymu zameriava na súboj proti Prengovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský boxer Anthony Joshua zdôraznil, že jeho úplná pozornosť je sústredená na sobotňajší návrat do ringu proti albánskemu súperovi Kristianovi Prengovi. Tento duel je jeho priorita napriek špekuláciám o možnom "superzápase" proti inému bývalému svetovému šampiónovi Tysonovi Furymu.
Fury aj Joshua sa tento týždeň vracajú do ringu, pričom ich zápasy proti poľskému bojovníkovi Mariuszovi Wachovi resp. Prengovi z Albánska sú považované za nevyhnutné prípravné zápasy pred ich potenciálnym duelom, ktorý mnohí označajú ako „Bitku o Britániu“.
Tridsaťsedemročný Fury nastúpi v thajskom letovisku Pattaya v piatok proti Poliakovi Wachovi, bude to charitatívny zápas bez priameho prenosu. O rok mladší Joshua nastúpi v sobotu v saudskoarabskej Džidde proti súperovi z Albánska.
"Rešpektujte môjho súpera. Nechcem hovoriť o Tysonovi Furym. S úctou som už poskytol všetky mediálne komentáre o tom, čo nás čaká v budúcnosti, ale v tomto momente je našou prioritou Prenga a jeho tím. Od januára tvrdo trénujeme, držíme hlavu dole a všetko je pripravené. Naplno sa sústredím. Pochopil som, že existuje veľký plán. Cieľom je dobyť vesmír, však? Ale najprv musíme dobyť Zem. Môj cieľ je tu a teraz," povedal Joshua v rozhovore pre novinárov v Džidde.
Dvojnásobný majster sveta v ťažkej váhe túto skúšku absolvuje po prvý raz od tragickej autonehody v Nigérii z decembra 2025, pri ktorej zomreli jeho blízki priatelia Latif 'Latz' Ayodele a Sina Ghami. Po nehode mnohí spochybňovali možnosť, či sa Joshua vôbec ešte niekedy postaví do ringu. Jeho promotér Eddie Hearn však uzavrel dohodu s Furym, podľa ktorej sa duel uskutoční po tejto prípravnej konfrontácii s Prengom.
"Keď so mnou Eddie sedí a predstavuje mi, čo nás môže čakať, je to veľká príležitosť pochopiť, kam ma tento krok zavedie. Realita je taká, že neexistuje žiaden vesmír ani budúcnosť, pokiaľ neprekonám test v sobotu večer," doplnil Joshua.
Zdroj: SITA.sk - Joshua sa pred chystaným duelom proti Furymu zameriava na súboj proti Prengovi © SITA Všetky práva vyhradené.
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