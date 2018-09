Mogheriniová nemá záujem o druhý mandát šéfky diplomacie EÚ

Federica Mogheriniová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. septembra (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2019 nemá záujem o získanie druhého mandátu v tejto funkcii. Podľa belgickej televíznej stanice RTBF to potvrdila v utorok na výročnej konferencii veľvyslancov Európskej únie v Bruseli.Vo svojom prejave pred európskymi diplomatmi Mogheriniová spomenula úlohu európskej diplomacie pri dosiahnutí jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, parížsku klimatickú dohodu z decembra 2016 či spoluprácu s krajinami Afriky a OSN pri riešení otázky migrácie, čo viedlo k prudkému poklesu v počtoch nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Európy.RTBF však pripomenula, že aj napriek veľkým záväzkom v mene diplomatického zboru EÚ Mogheriniová neuspela na Blízkom východe, čo je región, ktorý patril medzi jej najvyššie priority. Naopak, medzi jej najväčšie úspechy patrí naštartovanie európskej obrannej spolupráce, čo sa nedarilo realizovať niekoľko desaťročí.Šéfka európskej diplomacie pred veľvyslancami hovorila o ťažkostiach pri úsilí čeliť svetu, ktorý, zároveň však vyjadrila presvedčenie, že svoju misiu v úrade splníNový šéf diplomacie EÚ bude známy v druhej polovici roka 2019, keď o obsadení tohto postu rozhodne nový šéf Európskej komisie, ktorý bude zvolený na základe výsledkov volieb do europarlamentu.