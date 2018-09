R. Rybníček opäť kandiduje do komunálnych volieb ako nezávislý

Na snímke Richard Rybníček. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 5. septembra (TASR) – Trenčín – bližšie k moderným európskym mestám, je predvolebným sloganom úradujúceho primátora Trenčína Richarda Rybníčka, s ktorým ide do novembrových komunálnych volieb. Rybníček kandiduje ako nezávislý, o primátorské kreslo zabojuje tretíkrát v rade.skonštatoval Rybníček.Ako dodal, v Trenčíne je ešte veľmi veľa vecí, ktoré treba dokončiť. Zo strategického hľadiska chce Rybníček pokračovať v projekte Trenčín SiTy.doplnil primátor. Vyzdvihol tiež spoluprácu s väčšinou poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí mali odvahu podporiť rozvojové projekty.Pokračovať chce v riešení dopravnej situácie v Trenčíne, najmä riešiť kritickú situáciu na ceste I/61 vedúcu centrom mesta. Mesto už podľa neho má nejaké návrhy najmä na riešenie situácie v dvoch kľúčových bodoch cesty – pod starým cestným mostom a v križovatke pred Hotelom Elizabeth.doplnil Rybníček.Dôležité bude podľa neho tiež chrániť mesto pred nájazdmi ľudí, ktorí si myslia, že z verejných miest si môžu urobiť svoj vlastný biznis. Intenzívne chce tiež spolupracovať s malými komunitami – ľuďmi, ktorí pre mesto robia množstvo práce. Dôležitými budú podľa neho investície do rekonštrukcie Matúšovej ulice až k Trenčianskemu hradu, do kompletnej revitalizácie Hviezdoslavovho námestia, átria, do revitalizácie vnútroblokov na sídlisku Juh, na Sihoti a ďalších projektov, na ktoré pôjdu financie z eurofondov. Pripomenul, že mesto za posledné štyri roky preinvestovalo z kapitálových výdavkov okolo 28 miliónov eur.Rybníček zdôraznil, že vyzbieral zatiaľ asi 800 podpisov na podporu jeho kandidatúry, nežiada o podporu kandidatúry žiadnu politickú stranu.zdôraznil Rybníček.