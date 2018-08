Mohamed po prvom víťazstve na lavičke Celty Vigo velebil Sista

Pione Sisto, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 28. augusta (TASR) - Argentínsky futbalový tréner Antonio Mohamed po prvom víťazstve na lavičke Celty Vigo velebil dánskeho krídelníka Pioneho Sista. Účastník MS 2018 sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o triumf 2:1, keď najskôr exportnou strelou pod brvno otvoril skóre a v 35. minúte prihral na druhý gól Uruguajčanovi Maximu Gomezovi. Pri zrode akcie bol slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý vyviezol loptu z vlastnej polovice a po sérii narážačiek so Sistom ju posunul Dánovi do voľného priestoru.povedal Mohamed pre španielsku Marcu.Sisto venoval víťazstvo Mohamedovi.uviedol Sisto pre denník Faro de Vigo.Vedenie Celty v lete popracovalo na posilnení kádra a nové posily sa zatiaľ ukazujú v dobrom svetle. Paraguajský obranca Junior Alonso i mexický stopér Nestor Araujo sa hneď prebojovali do základu rovnako ako talentovaný defenzívny stredopoliar Fran Beltran. Lobotka pri hernom systéme, ktorý aplikuje Mohamed, viac podporuje ofenzívu. V sobotu od 18.15 h čaká Celtu atraktívny súper, na štadión Balaidos totiž zavíta jeden z ašpirantov na titul Atletico Madrid.