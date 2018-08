Tottenham Hotspur dobyl Old Trafford, Pochettino: Je to výnimočné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 28. augusta (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspurv pondelok slávny Old Trafford. Zverenci trénera Mauricia Pochettina skórovali na štadióne Manchestru United v zápase Premier League po predchádzajúcich štyroch neúspešných vystúpeniach a v pondelkovej dohrávke 3. kola vyhrali presvedčivo 3:0.mali najväčšiu šancu po štvrťhodine hry, keď Romelu Lukaku po chybe hosťujúceho Dannyho Rosea obišiel brankára Huga Llorisa, no nedokázal skórovať do prázdnej brány. Po bezgólovom prvom polčase zaskočilihráčov United dvoma gólmi v 50. a 52. minúte, keď sa presadili Harry Kane a Lucas Moura. Brazílčan pridal svoj druhý presný zásah v 84. minúte a spečatil tak víťazstvo hostí.citovala trénera Pochettina klubová webstránka Tottenhamu.Kouč domácich Jose Mourinho napriek prehre pochválil svojich hráčov.uviedol Mourinho pre oficiálny klubový web.Päťdesiatpäťročný Portugalčan si na záver pozápasovej tlačovej konferencie vymieňal názory s miestnymi novinármi a pripomenul im svoje úspechy v Premier League.vyhlásil a nahnevaný odišiel do útrob štadióna.