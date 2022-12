Mohlo to byť aj bez zbytočného cirkusu, reaguje Remišová na schválenie rozpočtu

Parlament vo štvrtok nakoniec schválil rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025. Súčasná poverená menšinová koalícia potrebovala na schválenie získať aspoň 76 hlasov. Slovensku hrozilo rozpočtové provizórium. Avšak po vzájomných rokovaniach Eduarda Hegera (OĽaNO) a Richarda Sulíka (SaS) zákon prešiel. Z prítomných 136 poslancov bolo za 93, proti štyria, zdržalo sa 38 poslancov a nehlasoval jeden.





22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na schválený rozpočet ocenila zodpovednosť všetkých poslancov, ktorí zaň hlasovali.„Znamená to, že ľudia dostanú pomoc pri energetickej kríze, rodiny s deťmi zvýšené prídavky, podporu dostanú zdravotníci aj dôchodcovia. V týchto veľmi ťažkých časoch je to pre ľudí na Slovensku skvelá správa. Mohlo to byť bez zbytočného naťahovania a cirkusu. Dôležitý je však výsledok a ten sa ráta,“ uviedla Remišová.