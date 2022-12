SaS-kári hlasovaním o štátnom rozpočte zapreli samých seba, Matovič je však rád a jeho odchod je v réžii prezidentky

V réžii pani prezidentky

Nie sme na gréckej ceste

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Aj keď sa v návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu neudiali žiadne zmeny, čo sa týka príjmov, výdavkov a deficitu, strana SaS zaň v parlamente zahlasovala. Pritom tvrdila, že v takej podobe je pre nich neprijateľný.„Zapreli samých seba, no ja som rád. Lebo je to rozpočet o pomoci ľuďom,“ pokračoval na štvrtkovom brífingu poverený minister financií Igor Matovič (OĽaNO).Čo sa týka odchodu Matoviča z postu ministra, podľa slov povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) sa tak stane v piatok v prezidentskom paláci. „Je to v réžii pani prezidentky,“ povedal Heger.Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek povedal, že cesta k tomuto rozpočtu bola tŕnistá a strastiplná a finalizovala sa v časoch menšinovej vlády. Rozhodujúci klub, strana SaS, prijal pozvanie na rokovanie a ústavnou väčšinou poslanci schválili rozpočet, aj s príjmami, výdavkami a deficitom, ako to bolo pôvodne navrhnuté.„Som rád,“ povedal Klimek. Parlament podľa neho potvrdil, že Slovensko nie je na žiadnej gréckej ceste. Tento rozpočet je podľa Klimeka rozpočtovo zodpovedný a v súlade s výdavkovými limitmi.