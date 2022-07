Mohlo to byť lepšie aj horšie, hodnotil Sagan 15. etapu Tour de France 2022 (video)

Sagan bol na dobrej pozícii

Van Aert má na konte už 378 bodov

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu TotalEnergies bol v nedeľňajšej 15. etape 109. ročníka pretekov Tour de France druhýkrát v tohtoročnej edícii blízko k umiestneniu v najlepšej trojke.Tridsaťdvaročný Žilinčan obsadil v záverečnom šprinte pelotónu štvrté miesto, pred ním skončili iba víťazný Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), jeho krajan Wout van Aert (Jumbo-Visma) a Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Sagan bol v cieli štvrtý aj v tretej etape, okrem toho bol raz piaty a raz šiesty."Mohlo to byť lepšie aj horšie, hodnotím to neutrálne. Prišli sme do šprintu a vďaka tímovým kolegom som bol na dobrej pozícii, ale nevyšlo mi to. V záverečných 300 až 400 metroch už sa treba koncentrovať na to, kedy, ako a z ktorej pozície jazdec odštartuje. Potom sa už snaží šprintovať najlepšie ako môže. Nedá sa totiž bojovať o pozíciu do posledných 200 metrov. Potom sa už jazdec musí zmieriť s tým, kde je a zvládnuť to čo najlepšie. Všetci traja cyklisti predo mnou boli rýchlejší," povedal Sagan po 15. etape pre RTVS."Čo sa týka jeho výkonnosti, už sa do toho dostáva. Šprint je taký, že raz to vyjde a raz to nevyjde," uviedol na margo Saganovho štvrtého miesta športový riaditeľ TotalEnergies Ján Valach Trojnásobný majster sveta je v celkovej klasifikácii 109. ročníka Tour de France na 130. priečke so stratou 3:01:36 h na vedúceho Dán Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma).Ten má pred druhým Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Emirates) stále náskok 2:22 min, tretí Brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) stráca na lídra 2:43 min. Osemnásobný slovenský majster si v 15. etape po dlhšom čase pripísal body so súťaže o zelený dres a posunul sa vyššie v poradí.So 104 bodmi mu momentálne patrí ôsma pozícia, no vedúci Van Aert má na konte už 378 bodov. V pondelok majú pretekári voľný deň a potom ich čakajú tri horské etapy v Pyrenejách, utorňajšia 16. etapa je dlhá 178,5 km a obsahuje aj dve stúpania prvej kategórie.