Lewandowski sa pripojil k FC Barcelona v Miami, prestup z Bayernu Mníchov spečatí po lekárskej prehliadke (video)

Nastrieľaných 312 gólov



Najúspešnejší predaj hráča v histórii

18.7.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski sa pripojil ku svojim novým spoluhráčom zo španielskeho klubu FC Barcelona v americkom Miami, kde "blaugranas" začnú sériu prípravných zápasov v Spojených štátoch amerických.Tridsaťtriročný kanonier absolvuje v pondelok lekársku prehliadku a hneď po nej by mal oficiálne spečatiť svoj prestup z nemeckého Bayernu Mníchov. Katalánsky veľkoklub za neho údajne zaplatí 50 miliónov eur."Som veľmi šťastný, že sa pripájam k FC Barcelona," povedal Lewandowski vo videu, ktoré FC Barcelona zverejnil na svojom oficiálnom Twitteri. Čoskoro 34-ročný poľský reprezentant bol najlepším strelcom I. bundesligy v ostatných piatich sezónach a celkovo sedemkrát v kariére.V ročníku 2020/2021 vytvoril ligový rekord so 41 gólmi. V najvyššej nemeckej súťaži už nastrieľal 312 gólov v 384 zápasoch za Bayern a Borussiu Dortmund Ak by sa potvrdila prestupová suma 50 miliónov eur za Lewandovského, bol by to pre nemecký klub najúspešnejší predaj hráča v histórii. Zatiaľ najviac peňazí získal Bayern za prestup od talianskeho Juventusu Turín, ktorý mu za Douglasa Costu zaplatil 40 miliónov eur v roku 2018.FC Barcelona absolvuje v druhej polovici júla v USA štyri prípravné stretnutia - proti Realu Madrid v Las Vegas, Interu Miláno vo Fort Lauderdale na Floride, Juventusu Turín v Dallase a New Yorku Red Bulls v New Jersey.