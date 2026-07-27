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27. júla 2026
Mohutný ukrajinský útok dronmi zabil v Rusku dvoch ľudí
Kyjev tvrdí, že zasiahol exportný terminál aj ropné zariadenia hlboko v ruskom tyle. Moskva hlási stovky zostrelených dronov.
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27.7.2026 (SITA.sk) - Kyjev tvrdí, že zasiahol exportný terminál aj ropné zariadenia hlboko v ruskom tyle. Moskva hlási stovky zostrelených dronov.
Ukrajina v noci na pondelok vyslala na Rusko stovky bezpilotných lietadiel. Pri útokoch zahynuli dvaja ľudia a na viacerých miestach vypukli požiare.
Oznámili to ruskí predstavitelia, zatiaľ čo Kyjev uviedol, že zasiahol exportný terminál aj ropné zariadenia ďaleko od frontovej línie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ukrajinské sily zasiahli exportný terminál v Rostovskej oblasti približne 250 kilometrov od frontu, ako aj ropné zariadenia v Jaroslavľskej oblasti a Udmurtskej republike. „Nočné údery na veľké vzdialenosti boli účinné,“ vyhlásil.
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar oznámil, že pri útoku na Rostov nad Donom zahynul manželský pár. Podľa jeho slov drony zapálili sklady a poškodili viacero budov vrátane útulku pre ľudí bez domova.
V pohraničnej Belgorodskej oblasti utrpelo pri ďalších útokoch zranenia 12 ľudí vrátane dvoch detí. Poškodený bol aj bytový dom.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila 276 ukrajinských dronov. Ruské útoky na Ukrajinu si medzitým v pondelok ráno vyžiadali najmenej štyroch zranených.
Zdroj: SITA.sk - Mohutný ukrajinský útok dronmi zabil v Rusku dvoch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina v noci na pondelok vyslala na Rusko stovky bezpilotných lietadiel. Pri útokoch zahynuli dvaja ľudia a na viacerých miestach vypukli požiare.
Oznámili to ruskí predstavitelia, zatiaľ čo Kyjev uviedol, že zasiahol exportný terminál aj ropné zariadenia ďaleko od frontovej línie.
Účinné údery
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ukrajinské sily zasiahli exportný terminál v Rostovskej oblasti približne 250 kilometrov od frontu, ako aj ropné zariadenia v Jaroslavľskej oblasti a Udmurtskej republike. „Nočné údery na veľké vzdialenosti boli účinné,“ vyhlásil.
Viacero zranených
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar oznámil, že pri útoku na Rostov nad Donom zahynul manželský pár. Podľa jeho slov drony zapálili sklady a poškodili viacero budov vrátane útulku pre ľudí bez domova.
V pohraničnej Belgorodskej oblasti utrpelo pri ďalších útokoch zranenia 12 ľudí vrátane dvoch detí. Poškodený bol aj bytový dom.
Takmer 300 dronov
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila 276 ukrajinských dronov. Ruské útoky na Ukrajinu si medzitým v pondelok ráno vyžiadali najmenej štyroch zranených.
Zdroj: SITA.sk - Mohutný ukrajinský útok dronmi zabil v Rusku dvoch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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