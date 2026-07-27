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27. júla 2026

Liberáli podávajú trestné oznámenie v prípade údajného odpočúvania v priestoroch FPU – VIDEO


Tagy: Exministerka spravodlivosti Odpočúvanie Opozícia Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) riaditeľ FPU tímlíder SaS pre kultúru Trestné oznámenie

Na tlačovom brífingu to avizoval tímlíder SaS pre kultúru René Parák. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva ...



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755666922_4717468975152881_3372085557447528018_n e1785144954260 676x379 27.7.2026 (SITA.sk) - Na tlačovom brífingu to avizoval tímlíder SaS pre kultúru René Parák.


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie v prípade údajného odpočúvania zamestnancov vo Fonde na podporu umenia (FPU). Na tlačovom brífingu to avizoval tímlíder SaS pre kultúru René Parák.

Kritizoval aj celkovú situáciu vo FPU, napríklad obmedzenie podpory pre subjekty kritické k rezortu kultúry, nerešpektovanie odborných komisií či menovanie členov, ktoré podľa Parákových slov nespĺňajú zákonné kritériá.

Porušenie pracovnej disciplíny


Zdôraznil tiež, že zamestnankyni, ktorá potvrdila médiám nájdenie odpočúvacieho zariadenia, udelilo vedenie FPU upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny, zdôvodnilo to tým, že daná zamestnankyňa bola v čase vyjadrenia práceneschopná a porušila tak pracovný poriadok.

„Toto opatrenie môže mať odvetnú povahu a odrádzať svedkov od poskytnutia úplnej výpovede orgánom činným v trestnom konaní, pretože sa budú báť o svoje miesto,” tvrdí Parák.

„Vieme o tom, že polícia vo veci koná. Toto je ale prvé trestné oznámenie,“ uviedol Parák. V tejto súvislosti požadujú, aby bolo ich trestné oznámenie pripojené k už prebiehajúcemu konaniu v prípade totožnosti skutku.

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Fungovanie rezortu kultúry


Podotkol tiež, že veria, že boli zabezpečené dotknuté priestory, kamerové záznamy, taktiež preverené predmetné zariadenia a preverené prístupy k IT zariadeniam v priestoroch Fondu. Predseda SaS Branislav Gröhling kritizoval celkové fungovanie rezortu kultúry.

Kauzu údajného odpočúvania vo FPU označil za hanbu a návrat k totalite. Trestné oznámenie podľa jeho slov podávajú na neznámeho páchateľa. Poslankyňa SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková poukázala, že hoci je známa existencia trestného oznámenia v tomto prípade, nie je známe o aké podozrenia ide a aký trestný čin mal byť spáchaný.

Kornaj podozrenia odmietol


Liberáli ako oznamovatelia budú súčasťou trestného konania a budú ho tak môcť pozorovať. V priestoroch FPU našli zamestnanci odpočúvacie zariadenia. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ.

Zamestnanci sa obrátili aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na Okresnú prokuratúru Bratislava I. Vec bola v tom čase podľa slov hovorkyne prokuratúry Gabriely Kováčovej v štádiu pred začatím trestného stíhania.

Poverený riaditeľ FPU Kornaj v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol. O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií a nedostali žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť.


Zdroj: SITA.sk - Liberáli podávajú trestné oznámenie v prípade údajného odpočúvania v priestoroch FPU – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exministerka spravodlivosti Odpočúvanie Opozícia Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) riaditeľ FPU tímlíder SaS pre kultúru Trestné oznámenie
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