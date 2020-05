Moje hobby sa zmenilo na prácu, vraví Marcel Kittel a neľutuje, že skončil s cyklistikou

Najdôležitejšiu úlohu hrá syn

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vlani v auguste nečakane ukončil cyklistickú kariéru a ani po deviatich mesiacoch toto svoje rozhodnutie neľutuje.Jeden z najlepších šprintérov ostatnej dekády Marcel Kittel sa najprv nedohodol na pokračovaní s tímom Kaťuša a ked odmietol aj ponuku od Jumbo-Visma, bolo zrejmé, že koniec kariéry myslí vážne."Šport vo svojej vrcholovej podobe si vyžaduje veľa úsilia a tým aj fyzického aj duševného vyčerpania. A ja som už býval často unavený. Dospel som do štádia, keď sa moje hobby zmenilo na prácu a už zo mňa vyprchala vášeň. Skončil som nie preto, že som musel. Bicykel som zavesil na klinec preto, že som chcel," vysvetlil Marcel Kittel pre týždenník Spiegel, cituje ho aj portál VeloNews.Víťaz 14 etáp na Tour de France a celkovo devätnástich na pretekoch Grand Tour tvrdí, že žije bezstarostný život, v ktorom zohráva najdôležitejšiu úlohu ešte nie polročný synček Lex.Kittel s úsmevov hovorí, aby ho ľudia nenazývali bývalým cyklistom, ale radšej starostlivým otcom."Už počas kariéry som si uvedomoval, že príde aj niečo ďalšie, čo bude nasledovať po cyklistike. Som hrdý na to, čo som za 20 rokov s cyklistikou dosiahol a zažil, ale teraz nastal čas na iné priority," pokračoval 32-ročný rodák z Erfurtu v bývalom východnom Nemecku.Kittel si zapísal 89 víťazstiev ako cyklistický profesionál, obľúbil si najmä šprintérsku klasiku Scheldeprijs v Belgicku, kde v rozpätí šiestich rokov triumfoval päťkrát.To všetko však považuje za dávnu minulosť a nanajvýš príjemné spomienke. Teraz už žije len prítomnosťou bez cyklistiky.Zaujímavé porovnanie použil v súvislosti so svojimi víťazstvami v sedle bicykla a príchodom potomka na tento svet."Narodenie syna sa ma dotklo emocionálne viac ako ktorýkoľvek predchádzajúci úspech. Pretrváva to vo mne oveľa dlhšie ako víťazstvo v etape či deň strávený v žltom drese lídra pretekov. Moje víťazstvá ma nedefinujú. Dodali mi iba sebadôveru a pocit, že som niečo dokázal. Nič viac," ozrejmil Kittel.