Wawrinka si užíval voľno, ale už mu chýbajú zápasové emócie a začína pochybovať o US Open

Nejasný osud US Open

Poľná nemocnica

19.5.2020 - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka si spočiatku užíval voľno v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ale po nevyhnutnom dobití bateriek by sa už rád predstavil na kurte v súťažnom zápase.Trojnásobný grandslamový šampión si uvedomuje, že minimálne do konca júla bude mať ešte od tenisu neplánovane pokoj, keďže vedenie ATP a WTA dovtedy určite nezorganizujú žiadne turnaje na svojich okruhoch."Chýbajú mi zápasové emócie, víťazstvá aj fanúšikovia. Vo svete sa postupne uvoľňujú opatrenia, ale v mojej hlave mám jasno, že do augusta si nezahrám. A uvidíme, čo prinesú najbližšie dni v súvislosti s dlhodobým tenisovým plánom. Rovnako začínam pochybovať o US Open," uviedol 35-ročný Stan Wawrinka v rozhovore pre RTS Sport.Z grandslamových turnajov tento rok v riadnom termíne odohrali iba januárový Australian Open.Zatiaľ čo slávny Wimbledon už oficiálne zrušili a Roland Garros predbežne posunuli na jesenný termín 20.9. - 4.10, osud US Open je zatiaľ nejasný. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť približne uprostred júna.Medzinárodné majstrovstvá USA v tenise by sa mali hrať na prelome augusta a septembra v USTA Billie Jean King National Tennis Center v New Yorku, ktoré sa však v uplynulých týždňoch premenilo na mobilnú nemocnicu, kde vytvorili 450 lôžok pre hospitalizovaných s ochorením COVID-19.V súvislosti s US Open zo zámoria prenikli informácie, že by sa podujatie mohlo konať v kalifornskom Indian Wells alebo niekde na Floride, ale organizátori zatiaľ oficiálne nepripustili možnosť zmeny dlhoročného dejiska New Yorku.