Moje Povstanie 2 ukáže, že SNP nie je udalosť učebnicového charakteru

Na snímke zľava herec Stanislav Štepka a režisér Juraj Štepka počas neformálneho brífingu pred predpremiérou poviedkového filmu Moje povstanie 2, v Bratislave 27. augusta 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 29. augusta (TASR) - Diváci televíznej Jednotky si vo štvrtok v premiére budú môcť pozrieť poviedkový film Moje Povstanie 2 realizovaný v spojení so 75. výročím Slovenského národného povstania (SNP). Séria šiestich krátkych filmov, ktorá zachytáva skutočné príbehy individuálneho hrdinstva obyčajných ľudí počas SNP, vznikla v réžii Juraja Štepku. Pod scenár sa podpísal Peter Rajčák.priblížil pre TASR genézu televíznej novinky dramaturg RTVS Roman Brat, ktorý so scenáristami pracoval na námete. Vykreovali veľmi slušný scenár, druhá séria však vznikla v šibeničnom termíne a za zvláštnych výrobných okolností:Brat ďalej zdôraznil, že v prípade filmových poviedok Moje Povstanie 2 nejde o klasický hraný film, ale žáner dokudráma. "" ozrejmil s tým, že tvorivému tímu na čele s režisérom sa podarilo vykreovať dielo veľmi sugestívne - jednoduché príbehy, ale umocnené silnými emóciami. "poznamenal a ďalej vysvetlil:Podľa dramaturga si treba uvedomiť, že SNP posunulo Slovensko do tábora víťazov, nie do tábora porazených.upozornil Brat a vyjadril spokojnosť s celkovým výsledkom projektu Moje Povstanie 2. "" uzavrel.Tvorcovia projektu Moje povstanie uviedli v roku 2014 jeho prvú sériu, ktorá bola veľmi úspešná a okrem diváckeho ohlasu získala aj niekoľko významných ocenení na medzinárodnom fóre. Patrí jej tiež zlatá medaila od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V roku 2019 projekt pokračuje a prináša príbehy individuálneho hrdinstva obyčajných ľudí. V sérii šiestich krátkych filmov sa predstavia youtuber GoGo (Daniel Štrauch), moderátor Matej 'Sajfa' Cifra, speváčky Mária Čírová, Katarína Knechtová, raper Ego (Michal Straka), ale aj herecké osobnosti ako Stanislav Štepka, Zuzana Kronerová a Ján Koleník.Moje Povstanie 2 odvysiela RTVS v premiére na Jednotke o 13.15 h. Prvú reprízu si diváci môžu pozrieť 1. septembra v hlavnom vysielacom čase.