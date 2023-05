Moje srdce aj naďalej bije pre Sme rodina, napísal Borguľa k svojej budúcnosti

Vystúpenie zo Sme rodina

Do inej strany ho nikto neťahá

30.5.2023 (SITA.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Borguľa opätovne vstúpil do poslaneckého klubu hnutia Sme rodina . V najbližších voľbách do Národnej rady SR bude za hnutie kandidovať. Uviedol to v utorok pre médiá predseda Národnej rady SR a líder Sme rodina Boris Kollár. Poslanec Martin Borguľa oznámil svoje vystúpenie z poslaneckého klubu Sme rodina v polovici decembra uplynulého roku. Urobil tak, pretože chcel hlasovať za pád vlády. Borguľa na sociálnej sieti napísal, že vystúpenie z poslaneckého klubu je jeho osobné a dobrovoľné rozhodnutie.„Nechcem, aby moje hlasovanie vrhalo tieň na kolegov a kamarátov v našom klube. Môj hlas majú do poslednej chvíle v rukách tak, ako som nedávno zverejnil, dvaja ľudia: premiér Heger a minister vnútra Mikulec,“ uviedol Borguľa.Dodal, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) má za sebou také enormné množstvo profesionálnych, ale aj ľudských zlyhaní, že dávno nemá čo hľadať na svojom mieste.Takému premiérovi, ktorý toto nevidí alebo nechce vidieť, dôveru vysloviť nemôžem, napísal. Zároveň podotkol, že nikto ho neťahá do iného poslaneckého klubu a ani on žiadne nehľadá. „Moje srdce aj naďalej bije pre Sme rodina,“ napísal Borguľa.