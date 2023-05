Eurofondy by podľa ministra Balíka mali viac zohľadňovať potreby regiónov, kohézna politika je základom súdržnosti Únie

Pripravili iniciatívny materiál

Európska kvalita života

Trinásť miliárd pre Slovensko

30.5.2023 (SITA.sk) - Ak má byť Európska únia úspešná, musí byť súdržná a silná. Preto je dôležité, aby kohézna politika zostala pevným európskym pilierom aj v nasledujúcom období po roku 2027 a eurofondy sa čo najviac priblížili potrebám obyvateľov EÚ.Na summite ministrov a zástupcov deviatich krajín o budúcnosti eurofondov v Bratislave to v utorok zdôraznil minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík Cez videomost sa do diskusie zapojila aj eurokomisárka Elisa Ferreira zodpovedná za oblasť eurofondov a osobne aj predseda pracovnej skupiny Európskej komisie na najvyššej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti, čiže využívanie eurofondov, Andrés Rodríguez-Pose.Na stretnutí boli aj ministri z Poľska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, zo Slovinska a Španielska, ako nastávajúcej predsedajúcej krajiny EÚ, ako aj so zástupcovia Česka a Bulharska.„Slovensko sa rozvážne a s vysokou mierou odbornosti pripojilo k rodiacej sa celoeurópskej diskusii o budúcom využívaní eurofondov. Pripravili sme iniciatívny odborný materiál, predstavuje hlavné spoločné výzvy pre využívanie eurofondov v budúcnosti,“ uviedol na následnom brífingu Balík.Podľa neho sa rodí vízia postavená na silných regiónoch, ktoré s európskymi financiami realizujú svoj potenciál, venujú sa kľúčovým oblastiam svojho rozvoja.Ako poznamenal, toto podujatie je prvým krokom k otvoreniu diskusie o budúcnosti eurofondov na národnej úrovni aj v strednej a juhovýchodnej Európe.„Kohézna politika je základom súdržnosti EÚ, lebo pomáha znižovať rozdiely medzi členskými štátmi aj medzi regiónmi. V nasledujúcom období by eurofondy mali viac zohľadňovať potreby regiónov a mali by byť viazané najmä na investície v jednotlivých územiach,“ povedal Balík.Ak má byť Európa silná, podľa neho by mali byť silní aj jednotliví členovia, aby žiaden región nezaostával a ľudia vo všetkých regiónoch mali európsku kvalitu života.Slovensko je súčasťou kohéznej politiky od roku 2004, keď sa stalo plnohodnotným členom Európskej únie.„Umožnilo nám to priblížiť sa k vyspelým krajinám EÚ, ešte stále však čelíme výrazným regionálnym rozdielom a sociálnym nerovnostiam. Preto ako veľkú šancu vnímame nové programové eurofondové obdobie a Program Slovensko, čo musíme využiť naplno,“ podotkol Balík.Slovensko bude môcť z nových eurofondov v období na roky 2021 až 2027 využiť takmer 13 miliárd eur.