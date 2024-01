Mokošová má ocenenie Gymnastka roka: Mám motiváciu bojovať o Paríž

Športová gymnastka Barbora Mokošová získala ocenenie Gymnastka roka 2023. V rovnakej kategórii mužov ocenila vo štvrtok Slovenská gymnastická federácia (SGF) Olivera Kasalu. Prvenstvo medzi jednotlivkyňami v modernej gymnastike patrí Michaele Žatkovej.





Mokošovej snom je predstaviť sa tretíkrát za sebou pod piatimi kruhmi, v uplynulej sezóne sa jej na MS v Liverpoole olympijskú miestenku ešte nepodarilo získať. "Sezóna bola veľmi náročná a dlhá. Ťahali sme od marca až do novembra. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo získať miestenku na olympijské hry do Paríža. Podarilo sa mi však zvíťaziť na bradlách v renkingu Svetového pohára a z tohto hľadiska to bola jedna z najúspešnejších sezón v mojej kariére. Cítim, že už nevládzem tak ako mladé dievčatá, no sezóna mi ukázala, že stále to nie je stratené a mám motiváciu bojovať o miestenku a užiť si to," povedala Mokošová.Dlhoročná opora slovenskej reprezentácie si môže účasť v Paríži zaistiť v pretekoch Svetového pohára alebo na májových majstrovstvách Európy v Rimini. "Už o tri týždne ma čakajú prvé preteky Svetového pohára v Káhire, ktoré už budú súčasťou olympijskej kvalifikácie. Príprava je už v plnom prúde, makáme na sto percent. Prioritou sú bradlá. Veríme, že cez preteky štyroch kôl Svetového pohára na bradlách by sme sa vedeli na olympiádu dostať. Aj ďalšie náradia však nevynechávame, aby sme mali plán B, ktorým sú viacboj na majstrovstvách Európy. Vôbec nič nie je stratené, budem bojovať do poslednej sekundy," sľúbila Mokošová.V účasť v Paríži verí aj jej tréner. "Minulý rok, až na to, že sa nám nepodarilo získať olympijskú miestenku, bol veľmi úspešný. Barbora sa tak ako uplynulé roky vždy svedomito pripravovala na každú jednu súťaž. Na majstrovstvách sveta, ktoré boli primárnou kvalifikáciou na OH, urobila na štyroch náradiach dve chyby, ktoré ju stáli účasť na OH. Mnohé súťaže v sezóne absolvovala super, no na MS to na ňu akoby spadlo. Bola chorá, neustále mala nejaké boľačky. Teraz však už intenzívne makáme a veríme, že miestenku na OH sa nám ešte podarí získať," povedal Martin Zvalo, ktorý je zároveň vedúci sekcie mužov.V tejto kategórii Slovensko na účasť na OH momentálne pomýšľať nemôže, no v budúcnosti sa to môže zmeniť. "Samuel Piasecký nastavil svojimi úspechmi latku veľmi vysoko. Už sa nám však rysujú mladí gymnasti. Zázemie tu je, treba byť trpezlivý a počkať si na ich dozretie a výsledky," doplnil Zvalo.

Gymnasta roka 2023 - ocenenia:



Športová gymnastika



ženy: Barbora Mokošová



juniorky: Liliana Grigová



kadetky: Nela Ostrihoňová







muži: Oliver Kasala



juniori: Sebastián Samson



kadeti: Šimon Sloboda







Moderná gymnastika



ženy: Michaela Žatková



juniorky: Xénia Benkovitsová



Spoločné skladby: Berenika Bujňačeková, Natália Gašparová, Soňa Mikundová, Petronela Patakiová, Ema Vláčilová







Skoky na trampolíne



ženy: Tamara Ustohalová



juniorky: Kristína Kusnyírová







Športový aerobik:



ženy: Alena Učňová



juniorky - trio: Dorotka Orthová, Simona Sivá, Viktória Veľká



žiačky: Nelly Osvaldová







Parkur:



muži: Esteban Malaga



juniori: Róbert Košarko







Objav roka:



Športová akrobacia - duo: Tamara Antolová, Sára Kiššová







Cena za rozvoj gymnastiky:



Františka Nemcová, trénerka športovej akrobacie a fitnes