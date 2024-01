Strasser vyhral dva najprestížnejšie slalomy vo Svetovom pohári, napodobnil Kristoffersena spred ôsmich rokov (video)

Podarilo sa to aj v roku 1990



Takto si predstavuje jazdeckú pohodu

25.1.2024 (SITA.sk) - Linusovi Strasserovi sa podarilo to, čo žiadnemu Nemcovi 34 rokov pred ním. Vyhral dva najprestížnejšie slalomy vo Svetovom pohári mužov v zjazdovom lyžovaní, ktoré sú od seba časovo vzdialené iba 72 hodín. Najprv v nedeľu ovládol najtočivejšiu disciplínu v Kitzbüheli a v stredu potom pridal víťazstvo aj v prestížnych večerných pretekoch v Schladmingu.Pred takmer 20-tisícovou kulisou na legendárnom svahu Planai zdolal v súčte oboch jázd Nóra Timona Haugana o 28 stotín sekundy a tretiemu Francúzovi Clémentovi Noelovi nadelil sekundu a dve stotiny.V roku 1990 sa rovnaký husársky kúsok, teda po sebe idúce triumfe v rakúskych strediskách Kitzbühel a Schladming, podaril inému Nemcovi Arminovi Bittnerovi. Posledným z ôsmich držiteľom double z oboch vysoko cenených podujatí pred Strasserom bol v roku 2016 Nór Henrik Kristoffersen „Už to ani nemôže byť lepšie. Dvoje najprestížnejších pretekov sezóny v a nich moje víťazstvá. Prežívam výnimočné chvíle. Lyžovanie je mentálna záležitosť a momentálne sa cítim ako nepriestrelný. Môžete mi povedať čokoľvek, pôjdem si svoje," uviedol Linus Strasser, ktorý až do nedele mal na konte dve slalomové víťazstvá a jeden triumf v tzv. mestských pretekoch v SP.V Schladmingu v stredu panovali náročné podmienky, lebo s nástrahami soľou injektovaného snehu sa v prvom kole nedokázalo vyrovnať 19 slalomárov a v druhom pribudlo ďalších sedem vypadnutí. Celkovo sa na štarte predstavilo 73 pretekárov.Strasser viedol už po 1. kole, ale len o desať stotín pred Hauganom. V druhej jazde bol 31-ročný Nemec siedmy najrýchlejší, ale stačilo mu to, lebo Haugan dosiahol až dvanásty čas.„Vo Wengeme to ešte neklaplo, ale v Kitzbüheli už áno a teraz sa veziem na vlne. Takto si predstavujem jazdeckú pohodu," dodal Strasser na webe ORF.Líder slalomového poradia SP Manuel Feller bol na domácom snehu piaty, ale celkovo má na čele komfortný náskok 132 bodov pred Strasserom a 212 bodov pred Hauganom.„Spodnú časť som zašiel na úrovni, ale v hornej to bolo zlé a som rád, že to nemám za nula bodov," podotkol Feller.