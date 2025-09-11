|
Molčan a Mejia odštartujú duel Slovenska s Kolumbiou
Molčan s Mejiom si tak hneď v piatkovej prvej dvojhre zopakujú súboj z uplynulého víkendu, keď vo finále dvojhry na challengeri v Istanbule uspel slovenský tenista 7:6 (9) a 6:2.
Alex Molčan a Nicolas Mejia nastúpia v piatok od 17.00 h v bratislavskom NTC na úvodnú dvojhru stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára tenistov medzi Slovenskom a Kolumbiou. V druhom piatkovom singli sa predstavia domáca jednotka Lukáš Klein a dvojka z tímu súpera Adria Soriano Barrera. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.
Sobotňajší program otvorí o 14.00 h štvorhra, do ktorej Slováci predbežne nominovali dvojicu Klein a Miloš Karol, v kolumbijskom drese by sa mali predstaviť debloví špecialisti Nicolas Barrientos a Cristian Rodriguez. Nasledovať bude duel tímových jednotiek Kleina a Mejiu a súboj ukončí zápas dvojok Molčana a Barreru. Na víťaza čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
Molčan s Mejiom si tak hneď v piatkovej prvej dvojhre zopakujú súboj z uplynulého víkendu, keď vo finále dvojhry na hardovom challengeri v Istanbule uspel slovenský tenista 7:6 (9) a 6:2. Mejia predtým vo štvrťfinále vyradil Miloša Karola. „Teším sa veľmi na ten zápas. On je dobrý hráč a keďže finále so mnou prehral, tak sa prirodzene bude teraz snažiť niečo zmeniť. Verím, že na to budem vedieť odpovedať,“ povedal Molčan, ktorý sa naposledy v národnom drese predstavil vlani v Srbsku a zvíťazil vtedy nad Dušanom Lajovičom. Aktuálne má na konte 12 víťazstiev v sérii, predtým uspel aj na challengeri v Sofii: „Bol som prekvapený, ako dobre som zvládol prechod z antuky v Bulharsku na tvrdý povrch. Som rád, keď vidím, že mám na to a v dobrom rozpoložení viem vyhrávať zápasy aj proti lepším hráčom. Dúfam, že víťaznú šnúru potiahnem aj naďalej. Mejia je šikovný, vie hrať rýchlo a komplexne, nemá vyslovenú slabinu, ale ani zbraň. Budú určite dlhé výmeny a to mi vyhovuje, aby som sa dostal do tempa. Trochu ešte poznám kolumbijských deblistov, ale tých ďalších hráčov do dvojhry vôbec. Štvorhra môže byť veľmi dôležitá a verím, že chlapci to zvládnu.“
Kleina potešilo, že prakticky celý tím mohol byť už minulý týždeň spolu v Istanbule, hoci tam ešte hral „každý sám za seba“. V Bratislave už majú všetci spoločný cieľ. „Mám rád tieto daviscupové týždne, keď sa tu všetci stretneme a môžeme spolu trénovať. V Istanbule to bolo ešte trochu iné. Tu už je naozaj cítiť tímová atmosféra. Myslím si, že sme dobre pripravení,“ zdôraznil rebríčkovo najvyššie postavený slovenský tenista. „Bude to podľa mňa vyrovnané, v Davis Cupe to môže vždy hocijako dopadnúť. Juhoameričania sú emotívni a bojujú, to môže byť ich silná stránka. My sme však doma a verím, že to zvládneme,“ dodal Klein.
S Kolumbiou sa Slováci v daviscupovej histórii ešte nestretli, o výhode domáceho prostredia pre nasadených Slovákov tak rozhodol dodatočný žreb. Domáci vstupujú do zápasu v pozícii favorita, Kolumbii v nominácii chýba najlepší hráč krajiny vo svetovom rebríčku Daniel Elahi Galan. Kapitán slovenskej ekipy Tibor Tóth však svojich zverencov do tejto pozície nechce pasovať: „Nemyslím, si že sme nejakí výrazní favoriti. Rebríčkové rozdiely nie sú jednak až také veľké, navyše v daviscupových zápasoch sa veľakrát zmažú. Podstatné je, aby sme nastúpili odhodlaní s bojovým duchom a aby chalani dali zo seba úplne všetko, čo je v ich silách. Pokúsime sa samozrejme zvíťaziť, ale nepasujeme sa do role veľkého favorita.“ Šéf slovenskej lavičky sa bude spoliehať aj na podporu publika: „Najväčším plusom by pre nás malo byť domáce prostredie. Hráme tu, trénujeme tu, poznáme to tu, takže dúfam, že práve toto by mohlo nakloniť misky váh na našu stranu. Príprava bola dobrá, celý tím je zdravotne úplne v poriadku, ako snáď ešte nikdy. Verím, že to dokážeme pretaviť v úspešný výsledok.“
V slovenskej nominácii figurujú ešte Norbert Gombos a Michal Krajčí. Pre 20-ročného Krajčího je to pri absencii Lukáša Pokorného premiérová pozvánka do tímu: „Veľká vďaka kapitánovi a trénerom, že som dostal túto šancu. je to pre mňa veľká skúsenosť a snažím sa zobrať si z toho čo najviac. Atmosféra v tíme je fajn a myslím, že som do neho zapadol.“ Súpisku Kolumbie dopĺňa ako piaty hráč Miguel Tobon.
Zápas I. svetovej skupiny Davisovho pohára:
SLOVENSKO - Kolumbia (Peugeot aréna NTC, Bratislava)
piatok 17.00:
Alex Molčan - Nicolas Mejia
Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera
sobota 14.00:
Klein, Miloš Karol - Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez
Klein - Mejia
Molčan - Barrera
