Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 10.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

10. septembra 2025

Ronaldo vyrovnal gólový rekord, Martinez: „Výkon hodný kapitána“



Kanonier hostí svojím gólom zavŕšil obrat z 0:1 na 2:1 z pohľadu Portugalska. Bol to jeho 39. presný zásah v kvalifikácii MS, čím vyrovnal historický rekord v podaní Guatemalčana Carlosa Ruiza.



Zdieľať
Ronaldo vyrovnal gólový rekord, Martinez: „Výkon hodný kapitána“

Cristiano Ronaldo po dvoch sobotných góloch do siete Arménska pomohol v utorok ďalším presným zásahom k obratu portugalských futbalistov na ihrisku Maďarska a s národným tímom oslávil v Budapešti triumf 3:2. Úradujúci víťazi Ligy národov vďaka nemu vedú po dvoch zápasoch s plným počtom bodov F-skupinu európskej kvalifikácie MS 2026. Na druhé miesto sa posunulo Arménsko, ktoré zdolalo Írsko 2:1.


Cristiano Ronaldo v 58. minúte premenil pokutový kop, predchádzala mu ruka Loica Nega v pokutovom území, ktorú mu nastrelil práve päťnásobný držiteľ Zlatej lopty. Kanonier hostí svojím gólom zavŕšil obrat z 0:1 na 2:1 z pohľadu Portugalska. Bol to jeho 39. presný zásah v kvalifikácii MS, čím vyrovnal historický rekord v podaní Guatemalčana Carlosa Ruiza. Namotivovaní domáci hráči v 84. minúte vyrovnali, keď sa druhýkrát v zápase presadil hlavou Barnabás Varga, ale z cenného bodu sa napokon netešili. Favorit hneď vzápätí odpovedal zásluhou Joaa Cancela a strhol víťazstvo na svoju stranu. „Vedeli sme, že to bude zložitý zápas. Urobili sme chyby a umožnili domácim rýchle prechody do útoku,“ komentoval duel Bernardo Silva, ktorý v 36. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. „Je vždy náročné nájsť rovnováhu, je to zrejme najťažšia vec vo futbale, najmä proti tímom, ktoré bránia v takom hlbokom bloku. Najdôležitejší je však zisk šiestich bodov, urobili sme obrovský krok smerom k zaisteniu si miestenky na majstrovstvá sveta,“ citovala agentúra AFP krídelníka Manchestru City.

Ronaldo vylepšil svoj strelecký rekord na medzinárodnej scéne, keď dal už 141. gól v 223. zápase v národnom tíme. Môže sa stať prvým hráčom v histórii, ktorý sa predstaví na šiestich záverečných turnajoch MS. „Má príkladný prístup a správanie. Nezvýrazňujem len individuálne výkony, ale aj fakt, že Cristiano strelil tri góly v dvoch zápasoch za národné mužstvo. To je výkon hodný kapitána tímu,“ vyjadril sa tréner Roberto Martinez na adresu 40-ročného kanoniera saudskoarabského Al-Nassr a k zápasu dodal: „Ťažko sa vyhráva, keď dovolíte súperovi streliť dva góly. Páčili sa mi náš prístup a koncentrácia. Potrebovali sme len získať kontrolu nad stretnutím a doviesť ho tam, kam potrebujeme. Bol to perfektný zápas, v ktorom sme mohli ukázať zlepšenie.“

Maďari, ktorí sa naposledy predstavili na MS v roku 1986 a v 15-ich vzájomných dueloch nikdy Portugalsko nezdolali, cítili po zápase sklamanie. Po dvoch súbojoch v skupine majú na konte bod za úvodnú remízu s Írskom (2:2). „Musíte si s pokorou priznať, že keď hráte proti jednému z najsilnejších tímov sveta a Portugalsko je spolu so Španielskom najsilnejšie v Európe, tak je prehra nevyhnutná, aj keď je trpká. Je frustrujúce prehrať takýmto spôsobom gólom v záverečných minútach. Bránili sme, ako sme mali, ale nikdy sme sa nevzdali snahy útočiť. Tretí gól padol po strate lopty, ktorej sa dalo vyhnúť, v takýchto situáciách by sme nemali riskovať. Dúfam, že sa z tejto chyby poučíme a neutrpíme ju znova,“ povedal podľa MTI taliansky tréner Maďarska Marco Rossi, ktorý v deň zápasu oslávil 61. narodeniny.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu (19. 8. 2025)
 Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016. (13. 8. 2025)
 Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila (27. 5. 2025)
 Cristiano Ronaldo už má na konte viac gólov po tridsiatke ako pred ňou – VIDEO (9. 3. 2025)
 Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr (14. 1. 2025)
 Ronaldo dosiahol míľnik 900 gólov: Je to jedinečná vec (6. 9. 2024)
 Cristiano Ronaldo vysúdil od svojho bývalého klubu Juventus Turín takmer desať miliónov eur (18. 4. 2024)
 Video: Ronaldo udrel súpera lakťom a nedohral semifinále Superpohára (9. 4. 2024)
 Ronaldo dal druhý hetrik v priebehu 72 hodín, stačil mu naň polčas (3. 4. 2024)
 Video: Ronaldo dostal jednozápasový dištanc a pokutu za obscénne gesto (29. 2. 2024)



<< predchádzajúci článok
PREHĽAD: V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví 13 Slovákov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 