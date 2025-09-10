|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oleg
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. septembra 2025
Ronaldo vyrovnal gólový rekord, Martinez: „Výkon hodný kapitána“
Kanonier hostí svojím gólom zavŕšil obrat z 0:1 na 2:1 z pohľadu Portugalska. Bol to jeho 39. presný zásah v kvalifikácii MS, čím vyrovnal historický rekord v podaní Guatemalčana Carlosa Ruiza.
Zdieľať
Cristiano Ronaldo po dvoch sobotných góloch do siete Arménska pomohol v utorok ďalším presným zásahom k obratu portugalských futbalistov na ihrisku Maďarska a s národným tímom oslávil v Budapešti triumf 3:2. Úradujúci víťazi Ligy národov vďaka nemu vedú po dvoch zápasoch s plným počtom bodov F-skupinu európskej kvalifikácie MS 2026. Na druhé miesto sa posunulo Arménsko, ktoré zdolalo Írsko 2:1.
Cristiano Ronaldo v 58. minúte premenil pokutový kop, predchádzala mu ruka Loica Nega v pokutovom území, ktorú mu nastrelil práve päťnásobný držiteľ Zlatej lopty. Kanonier hostí svojím gólom zavŕšil obrat z 0:1 na 2:1 z pohľadu Portugalska. Bol to jeho 39. presný zásah v kvalifikácii MS, čím vyrovnal historický rekord v podaní Guatemalčana Carlosa Ruiza. Namotivovaní domáci hráči v 84. minúte vyrovnali, keď sa druhýkrát v zápase presadil hlavou Barnabás Varga, ale z cenného bodu sa napokon netešili. Favorit hneď vzápätí odpovedal zásluhou Joaa Cancela a strhol víťazstvo na svoju stranu. „Vedeli sme, že to bude zložitý zápas. Urobili sme chyby a umožnili domácim rýchle prechody do útoku,“ komentoval duel Bernardo Silva, ktorý v 36. minúte vyrovnal na priebežných 1:1. „Je vždy náročné nájsť rovnováhu, je to zrejme najťažšia vec vo futbale, najmä proti tímom, ktoré bránia v takom hlbokom bloku. Najdôležitejší je však zisk šiestich bodov, urobili sme obrovský krok smerom k zaisteniu si miestenky na majstrovstvá sveta,“ citovala agentúra AFP krídelníka Manchestru City.
Ronaldo vylepšil svoj strelecký rekord na medzinárodnej scéne, keď dal už 141. gól v 223. zápase v národnom tíme. Môže sa stať prvým hráčom v histórii, ktorý sa predstaví na šiestich záverečných turnajoch MS. „Má príkladný prístup a správanie. Nezvýrazňujem len individuálne výkony, ale aj fakt, že Cristiano strelil tri góly v dvoch zápasoch za národné mužstvo. To je výkon hodný kapitána tímu,“ vyjadril sa tréner Roberto Martinez na adresu 40-ročného kanoniera saudskoarabského Al-Nassr a k zápasu dodal: „Ťažko sa vyhráva, keď dovolíte súperovi streliť dva góly. Páčili sa mi náš prístup a koncentrácia. Potrebovali sme len získať kontrolu nad stretnutím a doviesť ho tam, kam potrebujeme. Bol to perfektný zápas, v ktorom sme mohli ukázať zlepšenie.“
Maďari, ktorí sa naposledy predstavili na MS v roku 1986 a v 15-ich vzájomných dueloch nikdy Portugalsko nezdolali, cítili po zápase sklamanie. Po dvoch súbojoch v skupine majú na konte bod za úvodnú remízu s Írskom (2:2). „Musíte si s pokorou priznať, že keď hráte proti jednému z najsilnejších tímov sveta a Portugalsko je spolu so Španielskom najsilnejšie v Európe, tak je prehra nevyhnutná, aj keď je trpká. Je frustrujúce prehrať takýmto spôsobom gólom v záverečných minútach. Bránili sme, ako sme mali, ale nikdy sme sa nevzdali snahy útočiť. Tretí gól padol po strate lopty, ktorej sa dalo vyhnúť, v takýchto situáciách by sme nemali riskovať. Dúfam, že sa z tejto chyby poučíme a neutrpíme ju znova,“ povedal podľa MTI taliansky tréner Maďarska Marco Rossi, ktorý v deň zápasu oslávil 61. narodeniny.
Súvisiace články:
Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu (19. 8. 2025)
Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016. (13. 8. 2025)
Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila (27. 5. 2025)
Cristiano Ronaldo už má na konte viac gólov po tridsiatke ako pred ňou – VIDEO (9. 3. 2025)
Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr (14. 1. 2025)
Ronaldo dosiahol míľnik 900 gólov: Je to jedinečná vec (6. 9. 2024)
Cristiano Ronaldo vysúdil od svojho bývalého klubu Juventus Turín takmer desať miliónov eur (18. 4. 2024)
Video: Ronaldo udrel súpera lakťom a nedohral semifinále Superpohára (9. 4. 2024)
Ronaldo dal druhý hetrik v priebehu 72 hodín, stačil mu naň polčas (3. 4. 2024)
Video: Ronaldo dostal jednozápasový dištanc a pokutu za obscénne gesto (29. 2. 2024)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
PREHĽAD: V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví 13 Slovákov
PREHĽAD: V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví 13 Slovákov