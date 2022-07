Molčan svoje kariérne maximum na grandslame nevylepšil, posledným zo Slovákov na Wimbledone je Polášek

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan si nevylepšil kariérne maximum na grandslamovom turnaji. V sobotňajšom dueli 3. kola dvojhry vo Wimbledone podľahol jedenástemu nasadenému Američanovi Taylorovi Fritzovi v troch setoch 4:6, 1:6, 6:7 (3) a neprenikol do osemfinále.Grandslamovým maximom 24-ročného rodáka z Prešova tak zostáva 3. kolo na vlaňajšom US Open i tohtoročnom Wimbledone.Posledným slovenským želiezkom v ohni tak vo Wimbledone zostáva deblový špecialista Filip Polášek . V mužskej štvorhre spolu s Austrálčanom Johnom Peersom postúpili už do osemfinále.V sobotňajšom dueli 2. kola si poradili s portugalsko-austrálskou dvojicou Joao Sousa a Jordan Thompson 7:6 (2), 7:5, 6:4. O postup do štvrťfinále zabojujú v pondelok proti britsko-brazílskemu duu Jamie Murray Poláškovi sa darí aj v zmiešanej štvorhre. So slovinskou tenistkou Andrejou Klepačovou nastúpia v nedeľu popoludní na duel osemfinálového 2. kola proti francúzskej dvojici Édouard Roger-Vasselin