Swiatekovej dlhá víťazná séria sa skončila, svetová jednotka dohrala na Wimbledone v 3. kole

Swiateková napodobnila Hingisovú

Cornetová vyrovnala svoje maximum

3.7.2022 (Webnoviny.sk) - Víťazná šnúra poľskej tenistky Igy Swiatekovej sa zastavila na čísle 37. Líderka renkingu WTA v sobotňajšom dueli 3. kola dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny, londýnskom Wimbledone, prehrala s francúzskou hráčkou Alizé Cornetovou vo dvoch setoch 4:6, 2:6. Jej víťazná séria trvala od februára a počas nej si pripísala na konto šesť turnajových titulov.Trávnaté povrchy príliš nesedia 21-ročnej rodáčke z Varšavy. Problémy mala už v dueli 2. kola proti Holanďanke Lesley Pattinamovej Kerkhoveovej, keď pôsobila netrpezlivým dojmom a na postup potrebovala až tri sety.Najvyššie nasadená hráčka po stretnutí s Cornetovou priznala, že nehrala dobre. „Bola som dosť zmätená z mojej taktiky. Určite to z mojej strany nebol dobrý výkon,“ poznamenala Swiateková.Odkedy Švajčiarka so slovenskými koreňmi Martina Hingisová v roku 1997 triumfovala v 37 dueloch v rade, žiadnej inej tenistke sa nepodarilo vyhrať toľko zápasov po sebe.Dokázala to až Swiateková, no v dueli proti Cornetovej sa hneď od začiatku zdalo, že to nebude jej deň. „Nevedela som, čo mám na kurte robiť,“ podotkla Poľka.Naopak, jej premožiteľka po postupe do osemfinále, v ktorom sa stretne s Austrálčankou Ajlou Tomljanovičovou, žiarila šťastím.„Pre takéto zápasy žijem, pre toto každý deň trénujem. Poháňa ma to vpred. Vedela som, že to dokážem. Pred zápasom som tomu tak nejako verila,“ skonštatovala Cornetová, ktorá postupom do osemfinále vyrovnala svoje wimbledonské maximum z roku 2014.