Molčanov víťazný vstup do nového roka, veterána Seppiho zdolal po dve a polhodinovom boji

Očakávaná štvorhra

Kužmovej zápas nevyšiel

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan má za sebou úspešnú zápasovú premiéru v roku 2022. V prvom kole turnaja ATP 250 v Melbourne si Molčan poradil s Talianom Andreasom Seppim 6:4, 6:7 (6), 6:3. Dve a pol hodiny trvalo 88. hráčovi rebríčka ATP Molčanovi, kým prekonal odpor 37-ročného skúseného súpera. V treťom sete o 13 rokov mladší Slovák odskočil z 3:3 na 5:3 a pri svojom podaní premenil prvý mečbal.Molčan vďaka postupu do osemfinále poskočil vo virtuálnom rebríčku ATP už na 78. miesto a môže ísť ešte vyššie, ak v súboji o postup do štvrťfinále zdolá turnajovú štvorku Belgičana Davida Goffina. Prešovský rodák mal pôvodne nastúpiť proti Austrálčanovi Nickovi Kyrgiosovi, ale ten sa odhlásil z prípravného turnaja pred Australian Open pre problémy s dýchaním.Kvalifikant Seppi sa na okruhu ATP pohybuje už vyše 20 rokov. Najvyššie bol v roku 2013 na 18. mieste, momentálne je stodruhý. Molčan hrá na turnaji Summer Set aj štvorhru, a to boku krajana Norberta Gombosa.V stredu bola v slnečnej Austrálii v hre aj Viktória Kužmová, ale do 2. kola dvojhry na rovnakom podujatí Summer Set v Melbourne nepostúpila. Úspešná kvalifikantka prehrala s 31. hráčkou svetového rebríčka WTA Ruskou Veronikou Kudermetovovou vo dvojhodinovom boji 6:7 (4), 6:7 (6).Kužmová sa v druhom sete dostala z nepriaznivého stavu 2:4 a neskôr v tajbrejku za stavu 4:6 odvrátila dva mečbaly. Tretí pri 6:7 už bol nad jej sily. Dvadsaťtriročná Košičanka pokračuje v Melbourne ešte vo štvorhre po boku Rusky Very Zvonarevovej.