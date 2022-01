Nezaočkovanému Djokovičovi povolili účasť na Australian Open, dôvodom má byť jeho celiakia

Vyhovelo sa jednému z piatich žiadateľov

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Týždne dohadov a špekulácií o (ne)účasti Novaka Djokoviča na Australian Open sa skončili jeho odletom do Melbourne. A súčasťou batožiny svetovej tenisovej jednotky bolo aj potvrdenie o zdravotnej výnimke, ktorá mu povoľuje účasť na úvodnom grandslamovom turnaji roka napriek tomu, že nie je zaočkovaný proti koronavírusu.Vzhľadom na striktné zdravotné protokoly organizátorov o účasti iba zaočkovaných hráčov v Melbourne Parku sa rozhodnutie o udelení výnimky pre 20-násobného grandslamového šampióna stalo ďalšou rozbuškou pre názorové nezhody v tenisovom svete."Djokovič požiadal o lekársku výnimku, ktorú mu udelili po prísnom kontrolnom procese. Podieľali sa na tom dve samostatné nezávislé skupiny lekárskych expertov. Jednou z nich bola nezávislá komisia na preskúmanie lekárskych výnimiek vymenovaná ministerstvom zdravotníctva štátu Victoria. Posúdili všetky žiadosti, aby zistili, či spĺňajú pokyny Austrálskej technickej poradnej skupiny pre imunizáciu,“ uvádza sa vo vyhlásení organizátorov Australian Open.Vedenie Tennis Australia informovalo, že Djokovič nebol povinný zverejniť informácie o tom, že dostal výnimku vzhľadom na zabezpečenie súkromia pre všetkých žiadateľov. Podľa riaditeľa Australian Open Craiga Tileyho dovedna 26 hráčov, resp. členov ich podporných tímov požiadalo o výnimky voči očkovaniu vzhľadom na svoje špecifické zdravotné problémy. Vyhovelo sa odhadom jednému z piatich. A medzi šťastlivcami bol aj deväťnásobný šampión Australian Open."Proces pri posudzovaní výnimky pre Djokoviča bol úplne legitímny. Nezaobchádzalo sa s ním inak ako s ostatnými žiadateľmi. Nebol nijakým spôsobom privilegovaný. Na posudzovanie zdravotných výnimiek sme zaviedli spravodlivé a nezávislé protokoly," vysvetlil Craig Tiley. Jedným dychom však dodal, že nepozná dôvody, pre ktoré 34-ročný Belehradčan požiadal o výnimku."Jediný spôsob, ako sa to môžeme dozvedieť, je priamo od neho. Bolo by užitočné, ak by sa podelil s týmito informáciami so širokou tenisovou komunitou. V posledných dvoch rokoch sme si všetci prešli náročným obdobím a ocenili by sme nejaké odpovede," doplnil Tiley.Srbské médiá sa už medzitým poponáhľali s vysvetlením, čo je za udelením zdravotnej výnimky pre svetovú tenisovú jednotku. Údajne je ňou celiakia, ktorou trpí už niekoľko rokov a pre ktorú musel kompletne zmeniť jedálny lístok a prispôsobiť životosprávu. "Novak trpí vzácnou chorobou, preto nemohol byť zaočkovaný," objavilo sa na titulke srbského denníka Kurir."Celiakia mu takmer zničila kariéru. Ide o chorobu, keď telo neznáša lepok, ktorý sa nachádza v múke a jedlách z múky. Novak na to prišiel relatívne včas, zmenil stravovanie a stal sa najlepším tenistom na svete. Vo svojom vysvetlení pred zdravotnou komisiou uviedol, že očkovanie proti COVID-19 by mu mohlo spôsobiť zdravotné komplikácie," napísali na vysvetlenie Srbi.Napriek zmieneným faktom je konečné rozhodnutie v prípade Djokovič značne kontroverzné, keďže podpredseda vlády štátu Victoria James Merlino ešte pred mesiacom suverénne vyhlásil, že zdravotné výnimky pre účasť na AO 2022 sa budú udeľovať len v ozaj výnimočných prípadoch pri akútnych zdravotných problémoch. "Ak Djokovič dostal od nás výnimku pre vstup do Austrálie, musel byť na to pádny dôvod. Naše štáty poskytujú tieto výnimky pre rôznych ľudí už dva roky," snažil sa upokojiť situáciu austrálsky premiér Scott Morrison.Ministerka pre šport v štáte Victoria Jaala Pulfordová k ostro sledovanej téme dodala: "Proces je proces a v tomto prípade sa vyhovelo Djokovičovi. Stále platí, že v procese udeľovania výnimiek nikoho nezvýhodňujeme len preto, že profesionálne dosiahol viac ako niekto iný. Nikto nemal špeciálne zaobchádzanie."Djokovič spoločne so Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom vlastnia po 20 singlových grandslamových titulov, čo je historické maximum v mužskom tenise. Ak by sa zverencovi Gorana Ivaniševiča a Mariána Vajdu podarilo obhájiť titul v Melbourne Parku, ziskom 21. titulu z "veľkej štvorky" by sa stal najúspešnejším tenistom histórie. Podľa mnohých odborníkov je ním už teraz, zatiaľ mu však chýba definitívne potvrdenie v podobe grandslamového titulu navyše v porovnaní s jeho najväčšími rivalmi.