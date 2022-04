Moldavsko má po výbuchoch v Podnestersku vážne obavy, prezidentka už zvolala bezpečnostnú radu

Explózie mali spôsobiť granáty

Odchod z Podnesterska odmietajú

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová zvolala zasadnutie najvyššej bezpečnostnej rady v krajine. Ako referuje spravodajský web BBC , dôvodom sú pondelňajšie výbuchy, ktoré zasiahli ministerstvo štátnej bezpečnosti v odštiepeneckom regióne Podnestersko.Spomenuté explózie pravdepodobne spôsobili granáty s raketovým pohonom. Nikto však nebol zranený. Podľa ministerstva vnútra dve explózie zasiahli v utorok ráno aj rádiovú vežu neďaleko hraníc s Ukrajinou, odkiaľ vysielali ruské stanice. BBC však toto tvrdenie nedokázalo overiť.Podnestersko je separatistický región Moldavska, ktorý ekonomicky, politicky i vojensky podporuje Rusko. Medzinárodne neuznané Podnestersko sa odtrhlo od Moldavska po rozpade ZSSR na začiatku 90. rokov, keď separatistov aktívne podporili ruskí vojaci. Konflikt si vyžiadal asi 1500 mŕtvych.Výzvy Kišiňova na odchod ruských vojakov Moskva odmieta s tým, že „mierové jednotky“ chránia ruskú menšinu a zostanú v regióne až do vyriešenia nezhôd.Ruský vojenský veliteľ Rustam Minnekajev minulý týždeň vyhlásil, že kontrola východnej a južnej Ukrajiny by tiež umožnila prístup do Podnesterska.