Klus: Viac členov NATO je dobrou správou pre bezpečnosť a stabilitu Európy

26.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ak bude mať Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) viac členov, bude to len dobrou správou pre bezpečnosť a stabilitu celej Európy. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) tak reaguje na rozhodnutie Fínska a Švédska, že spoločne predložia žiadosť o vstup do NATO aj napriek vyhrážkam zo strany Ruskej federácie. Klus to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti.„Čo si to vlastne Putinovo Rusko dovoľuje, diktovať nezávislým, zvrchovaným a demokratickým štátom, kam smú alebo nesmú geopoliticky patriť alebo ako má byť orientovaná ich zahraničná a bezpečnostná politika. Takéto niečo Slovensko vždy rázne odmietalo,“ vyhlásil Klus. Doplnil, že Západ je dnes jednotnejší a koordinovanejší než kedykoľvek predtým, a prispelo k tomu práve Rusko.„Ak sa prezidentovi Putinovi útokom proti nášmu susedovi niečo podarilo, je to ešte pevnejšie zjednotenie NATO, Európskej únie a medzinárodného demokratického spoločenstva. Žiaľ, za veľkú cenu krvácajúcej Ukrajiny, čo mu svet nikdy nesmie prepáčiť,“ pripomenul.Štátny tajomník pripomína, že len vďaka členstvu v NATO má aj Slovensko tú najlepšiu bezpečnostnú poistku na svete. A po podobnej poistke túžia aj občania Fínska s Švédska. Dokazuje to podpora viac ako 60 percent obyvateľstva oboch krajín v otázke vstupu do aliancie. „Odmietam však tvrdenia, že ide o eskaláciu, provokáciu, alebo nebodaj prípravu na väčší konflikt. Chrániť naše krajiny a našich občanov je základnou úlohou Aliancie,“ uzavrel Klus.