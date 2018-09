Moldavsko s Bieloruskom v kvalifikácii ME 21 remizovalo 2:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

kvalifikácia ME do 21 rokov:



1. skupina



Moldavsko - Bielorusko 2:2 (0:2)



Góly: 56. Oancea, 75. Damascan - 23. Ebong, 34. Ševčenko



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Štvrtkový zápas 1. skupiny kvalifikácie ME do 21 rokov medzi futbalistami Moldavska a Bieloruska sa skončil remízou 2:2.Bieloruskí mladíci viedli po prvom polčase zápasu v Orhei 2:0, ale po zmene strán nedokázali udržať náskok. Hráčom Moldavska sa po šiestich prehrách za sebou podarilo znova zabodovať, ale so štyrmi bodmi im patrí až 5. priečka v tabuľke.1. Grécko 7 6 1 0 22:2 192. Chorvátsko 7 5 1 1 21:5 163. Česko 7 4 1 2 12:12 134. Bielorusko 7 3 2 2 10:8 115. Moldavsko 8 1 1 6 7:22 46. San Maríno 8 0 0 8 1:24 0