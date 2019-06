Moldavský oligarcha Plahotniuc sa vzdal funkcie predsedu strany

Vlad Plahotniuc, archívna snímka. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kišiňov 24. júna (TASR) - Moldavský oligarcha Vlad Plahotniuc odstúpil z funkcie predsedu Demokratickej strany Moldavska (PDM). Napísal o tom v pondelok na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook, uviedla agentúra TASS.Vysvetlil, že "proeurópske strany v parlamente tvrdia, že odmietli dialóg s PDM, pretože majú so mnou problém". Z tohto dôvodu odstúpil z funkcie predsedu PDM a navrhol kolegom, aby čo najskôr zvolili nové vedenie strany.Dodal, že nemá záujem o žiadnu vedúcu funkciu v PDM, ale mandátu poslanca moldavského parlamentu sa nevzdá. Spresnil, že ho nepotrebuje kvôli poslaneckej imunite, ale bude ho vykonávať, pretože ho do tejto funkcie zvolili občania mesta Nisporeni.dodal.Moldavsko v uplynulých týždňoch zažilo vážnu ústavnú krízu: po februárových voľbách sa dlho nedarilo vytvoriť vládu a keď sa to začiatkom júna podarilo, v krajine prakticky nastalo dvojvládie: paralelne existovala vláda PDM a vláda koalície tvorenej proruskou Socialistickou stranou Moldavska (PSRM) a proeurópskym blokom ACUM.Vláda PDM, ktorá sa moci odmietala vzdať, "kapitulovala" až 14. júna po tom, ako Európska únia, Rusko a Spojené štáty uznali nový kabinet na čele s premiérkou Maiou Sanduovou.Následne 14. júna ústavný súd zrušil všetky svoje rozhodnutia prijaté od 7. do 9. júna pod tlakom PDM. Súd dal vtedy úradujúcemu premiérovi Pavlovi Filipovi (PDM) právomoc podpísať namiesto prezidenta Igora Dodona výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných parlamentných volieb. Vedenie krajiny - prezident Dodon a premiérka Maia Sanduová - teraz na sudcov ústavného súdu vyvíjajú tlak, aby v súvislosti so svojimi postojmi a konaním v čase krízy odstúpili. Minulý týždeň sa funkcie predsedu ústavného súdu vzdal Mihai Poalelungi.Po tom, ako sa moci ujala Sanduovej vláda, Plahotniuc odcestoval z krajiny do "niektorej z európskych krajín". V moldavských médiách sa v tejto súvislosti spomínali Švajčiarsko aj Británia. Z Moldavska údajne odcestoval, pretože sa obýval o bezpečnosť svojej rodiny. Jeho odporcovia však tvrdia, že ušiel, aby sa vyhol prípadnému stíhaniu.