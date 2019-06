Podľa Číny by v rokovaniach mali obe strany pristúpiť na kompromis

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 24. júna (TASR) - Ako Čína, tak Spojené štáty by mali byť pripravené pristúpiť v rámci obchodných rokovaní na kompromis. Povedal to v pondelok štátny tajomník čínskeho ministerstva obchodu Wang Šou-wen.Vzťahy medzi Čínou a USA sa prudko zhoršili začiatkom mája, keď americký prezident Donald Trump obvinil Peking z nedodržiavania daných sľubov a krátko na to zvýšil dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD ročne. Peking odpovedal zvýšením ciel na americký tovar v hodnote 60 miliárd USD.Po zvýšení napätia nebolo jasné, či dôjde k schôdzke Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na samite lídrov skupiny G20, ktorý sa uskutoční koncom tohto týždňa v japonskej Osake. Americký prezident Donald Trump pritom pred niekoľkými dňami vyhlásil, že ak k schôdzke s čínskym prezidentom nedôjde, následne zvýši dovozné clá na ďalší čínsky tovar dovážaný do USA v hodnote vyše 300 miliárd USD ročne. Minulý týždeň sa obe strany na stretnutí dohodli, Čína však očakáva, že dohoda nebude slúžiť len jednej krajine.povedal Wang Šou-wen.dodal. Čo by mohol Si Ťin-pching ponúknuť Trumpovi, Wang Šou-wen neupresnil.