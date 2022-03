Molnárová v zápasení vybojovala bronz na ME do 23 rokov v Plovdive

Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v bulharskom Plovdive bronzovú medailu v hmotnostnej kategórii do 72 kg. V piatkovom súboji o tretie miesto zdolala Francúzku Kendru Dacherovú, ktorú položila na lopatky (2:1).





Molnárová predtým vo štvrťfinále prehrala lopatkovým spôsobom s Mariou Nituovou (2:7), no Rumunka ju vďaka postupu do finále poslala do repasáže. V nej si poradila s Estónkou Martou Pajulovou jasne 7:1 na body.Dvadsaťjedenročná slovenská reprezentantka dosiahla v mladom veku ďalší cenný úspech. V zbierke má už zlato z ME 2018 kadetov v Skopje, striebro z juniorských ME 2021 v Dortmunde a bronz z juniorských MS 2021 v Ufe. Presadila sa už aj medzi ženami, v decembri 2020 skončila na Svetovom pohári v Belehrade na bronzovej priečke.Na žinenkách v Plovdive sa predstavili aj ďalšie dve slovenské reprezentantky. Marija Martynčuková obsadila piate miesto v kategórii do 55 kg, keď pre zranenie nemohla nastúpiť na zápas o bronz. Predtým zo zdravotných dôvodov nedokončila štvrťfinálový duel s Elnirou Mammadovovou z Azerbajdžanu (3:10). V kategórii do 68 kg vypadla Olha Maslovská vo štvrťfinále po prehre s ďalšou reprezentantkou Azerbajdžanu Nigar Mirzazadovou (1:4 na body). Zo Slovákov bude na ME "23" v akcii ešte voľnoštýliar Viliam Oross, ktorý sa v sobotu predvedie v kategórii do 92 kg.