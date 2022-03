Foto: Petra Vlhová s výrazným náskokom zvíťazila v obrovskom slalome v Are

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v piatkovom obrovskom slalome Svetového pohára v Are. Dosiahla 26. víťazstvo na podujatiach SP a ako obhajkyňa veľkého glóbusu znížila v celkovom poradí manko na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú na 77 bodov. Druhá skončila Talianka Marta Bassinová s výrazným odstupom 1,24 sekundy a tretie miesto obsadila práve Shiffrinová, ktorá zaostala až o 1,70 s.



Vlhová si pripísala šieste víťazstvo v tejto sezóne SP, prvé v "obráku" po piatich triumfoch v slalome. Celkovo v prestížnom seriáli slávila úspech v tejto disciplíne šiestykrát, predtým sa radovala vlani v marci na domácom snehu v Jasnej. Vo veku 26 rokov nezadržateľne stúpa aj v historických tabuľkách, 26. triumfom sa na štrnástej priečke ženského poradia vyrovnala Švajčiarke Michele Figiniovej a Slovinke Tine Mazeovej. Na konte má už 55 pódiových umiestnení. "Po vyše roku som naspäť na pódiu v obrovskom slalome a rovno na najvyššom stupienku. Už od rána som sa cítila veľmi dobre. V prvej jazde som sa dopustila chýb, ale v druhom kole som predviedla môj najlepší výkon. Som naozaj šťastná," povedala Vlhová pre portál ORF.



Slovenská reprezentantka sa usadila na čele už po prvom kole. Mala náskok 0,03 sekundy pred Bassinovou, priebežne tretia bola domáca spolufavoritka Sara Hectorová s odstupom 29 stotín. Shiffrinová, ktorá pred pretekmi viedla celkové poradie SP o 117 bodov pred Vlhovou, zaostávala o 0,79 s a figurovala až na šiestej priečke. Vlhová nedokončila predchádzajúcu súťaž vo švajčiarskom Lenzerheide už v prvom kole, ale na švédske stredisko má v tejto disciplíne najkrajšie spomienky. Na miestnu zjazdovku sa v obrovskom slalome vydala prvýkrát od zisku titulu majsterky sveta v roku 2019 a so štartovým číslom 5 predovšetkým vo vrchnej pasáži zajazdila znamenite. Nasadzovala presné oblúky a pridala k tomu svoju typickú dravosť, vďaka čomu neustále zvyšovala svoj náskok. Na treťom medzičase sa vyšplhal takmer na osem desatín sekundy, tesne za ním však na záverečnej terénnej vlne urobila veľkú chybu a musela výrazne korigovať, aby sa zmestila do nasledujúcich bránok. V zelených číslach sa udržala až do cieľa, no stratila takmer všetok čas, ktorý si nahonobila v prvých dvoch tretinách trate.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole piatkového obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo švédskom Are 11. marca 2022.

Foto: TASR / AP





Súťaž otvorila Talianka Federica Brignoneová, krátko pred cieľom však spadla a porovnávacie medzičasy nastavila až Švajčiarka Michelle Gisinová s dvojkou. Hneď po nej sa na pomerne dlhú trať vydala Shiffrinová, lyžovala čisto, no na mäkšej podložke jej chýbalo viac dynamiky. Agresívnejšie išla Bassinová a po prvom kole bola najvážnejšou konkurentkou Vlhovej v súboji o víťazstvo. Hectorová, olympijská víťazka v "obráku" z Pekingu, zrýchlila najmä v spodnej časti a znížila stratu, ktorá bola na vrchu markantnejšia.



Druhé kolo sa už konalo pod umelým osvetlením, rovnako ako pri Vlhovej triumfe na MS 2019. V snehu sa miestami tvorili nebezpečné ryhy, na ktoré si ženy museli dávať pozor. Shiffrinová si postrážila kritické úseky, či už to boli zlomy, alebo hrbole. Po dojazde sa zaradila na vedúcu pozíciu, z ktorej ju neodsunuli Francúzka Tessa Worleyová, víťazka z minulého týždňa v Lenzerheide, ani Gisinová. Hectorová dokonca vypadla hneď v hornej časti, keď ľavou lyžou zachytila bránku. Shiffrinová tým nadobudla istotu pódiového umiestnenia, no Bassinová ju už prekonala, hoci urobila tri veľké chyby. Fyzicky náročnou jazdou viedla o 0,46 s a hodila rukavicu Vlhovej. Slovenka ju zodvihla vo veľkom štýle, išla agresívne a zároveň čisto, tentoraz sa vyhla akýmkoľvek zaváhaniam a treťou najrýchlejšou druhou jazdou deklasovala konkurenciu.



Do konca sezóny zostáva päť individuálnych súťaží, v sobotu je v Are na programe slalom (10.30/13.45), v ktorom si už Vlhová vo veľkom predstihu zabezpečila malý glóbus. V hodnotení obrovského slalomu zostala na štvrtej priečke, na líderku Hectorovú stráca 91 bodov.

Výsledky obrovského slalomu SP v Are:



1. Petra VLHOVÁ (SR) 2:32,59 min,

2. Marta Bassinová (Tal.) +1,24 s,

3. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,70,

4. Tessa Worleyová (Fr.) +1,91,

5. Ricarda Haaserová +1,93,

6. Franziska Gritschová (obe Rak.) +2,28,

7. Coralie Frasseová Sombetová (Fr.) +2,38,

8. Katharina Truppeová (Rak.) +2,56,

9. Michelle Gisinová (Švaj.) +2,65,

10. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +2,70



Celkové poradie SP (po 32 z 37 súťaží):



1. Shiffrinová 1216 bodov,

2. VLHOVÁ 1139,

3. Federica Brignoneová 931,

4. Sofia Goggiová (obe Tal.) 851,

5. Sara Hectorová (Švéd.) 742,

6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 695



Poradie v obrovskom slalome (8 z 9):



1. Hectorová 522 bodov,

2. Worleyová 517,

3. Shiffrinová 471,

4. VLHOVÁ 431,

5. Bassinová 276,

6. Brignoneová 216

Vlhová opäť zažila obrákový galavečer v Are, užiť si chce i slalom

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po troch rokoch opäť premenila obrovský slalom vo švédskom Are na svoj galavečer. Na triumf z MS 2019 nadviazala suverénnym víťazstvom v piatkovej súťaži Svetového pohára, vďaka ktorému zdramatizovala súboj s Mikaelou Shiffrinovou o prvenstvo v celkovom poradí prestížneho seriálu. Obhajkyňa veľkého glóbusu ukrojila z manka 40-bodovú porciu a pred záverečnými piatimi súťažami sezóny zaostáva za americkou rivalkou o 77 bodov.Dvadsaťšesťročná Slovenka nadelila Talianke Marte Bassinovej na druhom mieste 1,24 sekundy, tretia Shiffrinová bola v súčte pomalšia až o 1,70 s. Jej výsledný náskok mohol byť ešte vyšší, keby v prvom kole neurobila veľkú chybu. "Pocity sú úžasné, keďže po viac ako roku som dokázala opäť zvíťaziť v obrovskom slalome. Veľmi sa tešíme a naozaj som sa cítila veľmi dobre. Podmienky boli veľmi ťažké, ale v týchto podmienkach viem byť veľmi silná. Prvé kolo sa mi išlo veľmi dobre a myslím si, že by som prišla s obrovským náskokom do cieľa, ale urobila som chybu, ktorou som stratila náskok. Druhé kolo som sa snažila ísť ako prvé, ale bez chýb, držať si líniu, byť nad bránou. Chcela som robiť to, čo mi hovorili moji tréneri, dať do toho všetko a nakoniec to vyšlo," povedala Vlhová pre Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Svojej najväčšej súperke zložila poklonu aj Shiffrinová. "Bol to veľký boj v ťažkých podmienkach. Gratulujem Marte Bassinovej a Petre Vlhovej, ktorá lyžovala na úplne inej úrovni. Som rada, že som sa zo šiestej pozície po prvom kole posunula o niekoľko priečok," napísala Američanka na twitteri.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli v obrovskom slalome Svetového pohára v Are v piatok 11. marca 2022.

Foto: TASR / AP





Na triumf v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne čakala Vlhová od 7. marca 2021, keď na ceste za veľkým glóbusom zvíťazila v Jasnej. Aj sneh v Are je jej srdcu blízky, v roku 2015 na ňom započala zbierku úspechov na podujatiach SP, ktorú v piatok rozšírila na 26: "Vždy, keď sa sem vraciam, tak si spomeniem na to, čo som tu dosiahla. Dnes som hovorila, že mi to pripomína Are, keď som sa stala majsterkou sveta, pretože podmienkami to bolo veľmi podobné, aj teraz sa druhé kolo išlo v tme."



Na Vlhovej výkone sa negatívne nepodpísalo vypadnutie v predchádzajúcom "obráku" vo švajčiarskom Lenzerheide. "S mojím tímom sme sa znovu spojili, povedali sme si, čo vlastne chceme. Určili sme si cieľ a dôležité bolo, že som sa nastavila úplne ináč, ako som bola. Chcela som si to len užívať, dať do toho všetko a brať to s úsmevom. Dnes to vyšlo, takto sa budem snažiť pokračovať a buď to vyjde, alebo to nevyjde. V prvom rade chcem mať z toho radosť," zdôraznila slovenská reprezentantka, ktorá si v sobotu vo švédskom stredisku užije svoj obľúbený slalom (10.30/13.45): "Jasné, že sa teším, keďže slalom je moja disciplína. Teraz bude potrebné zregenerovať, zajtra už určite budem cítiť únavu, ale som tu a budem bojovať."