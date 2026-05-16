16. mája 2026

Momo šokoval fanúšikov: Z tvrdého rapera sa stal hlas viery. Nový album Milovaný je jeho najosobnejšou spoveďou – VIDEO


Premena rapera vyvolala medzi fanúšikmi silné reakcie. Slovenská rapová scéna zažila prekvapenie, aké tu dlho nebolo. Momo, známy tvrdými textami a nekompromisným štýlom, otočil svoj hudobný smer o ...



16.5.2026


Slovenská rapová scéna zažila prekvapenie, aké tu dlho nebolo. Momo, známy tvrdými textami a nekompromisným štýlom, otočil svoj hudobný smer o 180 stupňov.

Na novom albume Milovaný otvorene hovorí o Bohu, vnútornom pokoji aj hľadaní zmyslu života. Projekt doplnil sériou videoklipov a silnými featuringmi s dcérou Preou či raperom Jofrem. Najnovšie predstavil vizuál k skladbe Ďakujem a prezradil, že ešte pripravuje ďalší klip.

Keď Momo oznámil projekt Milovaný, mnohí ostali v šoku. Rapera, ktorý bol roky synonymom tvrdého rapu, zrazu počujeme v skladbách o viere, pokoji a osobnej premene. On sám však tvrdí, že nejde o náhlu zmenu, ale o dlhú vnútornú cestu. „Bola to postupná cesta, zažil som intenzívne veci, ktoré sa ťažko vysvetľujú logikou,“ priznáva Momo.

Nový projekt podľa neho nie je marketingovým ťahom ani pózou. Milovaný označuje za absolútne osobnú výpoveď. „Je to osobná spoveď na sto percent. Záležalo mi na tom, aby to bolo spravené maximálne profesionálne a umelecky. Robil som to bez podpory, bol som v tom iba ja a moja výpoveď,“ vysvetľuje raper.

Vnútorný pokoj


Práve vnútorný pokoj je podľa neho najväčším rozdielom medzi „starým“ a dnešným Momom. „Predtým som nevedel, čo znamená vnútorný pokoj. Nepoznal som to.“



Silná duchovná línia sa nesie celým projektom. Už názvy skladieb Drahý Ježiš, Aleluja či Ďakujem naznačujú, že ide o jeden z najosobnejších albumov jeho kariéry. Práve skladba Ďakujem, ku ktorej vyšiel zatiaľ posledný videoklip, má pre Moma výnimočné miesto. „Je to jediná priama chvála Bohu. Myslím, že práve táto skladba vznikla ako prvá. Bol to prejav vďaky,“ vyznáva sa.



Texty podľa rapera vznikali spontánne a prirodzene. „Všetko bolo spontánne a vychádzalo zo mňa. Najväčší oriešok bolo hudobné prevedenie, pretože sme na Slovensku nemali veľmi podľa čoho ísť v rámci takéhoto rapového obsahu,“ vysvetľuje Momo. Na albume spolupracoval s viacerými hudobníkmi a producentmi. Kľúčovými menami boli Hoodini a Marek Šurín, no projekt doplnili aj gitarista Homes, Adis, Ján Lednický či zbory AcaPeople, Hairmony Singers a detský zbor zo ZUŠ Renáty Madarászovej v Senci.

Dcéra Prea


Výraznou súčasťou albumu sú aj skladby Osud a Náš domov, na ktorých hosťuje jeho dcéra Prea. Práve tieto momenty patria podľa Moma medzi najsilnejšie v jeho živote: „To je životný moment. Otec s dcérou dali dokopy tracky, z ktorých idú zimomriavky.“ Pri sledovaní hotového videoklipu vraj prišli aj emócie.



„Myslím, že padla aj slzička, keď som videl hotový videoklip. Bol to úžasný pocit,“ spomína hrdý otec. Prea podľa neho pristúpila k projektu mimoriadne zodpovedne. „Bola nadšená od začiatku do konca. Poctivo cvičila so mnou aj s učiteľkou spevu. Bola ako profík,“ chváli raper svoju šikovnú ratolesť.



Na tracku Dobré srdcia sa objavil raper Jofre, pričom ich spolupráca vznikla úplne spontánne. „Hral klavír do tracku a zrazu tam chýbala jedna sloha. Povedal som mu, nech skúsi nahrať aj niečo viac než len klavír. A sadlo to absolútne.“

Kde sa natáčali videoklipy?


Videoklipy k jednotlivým skladbám vznikali v pražskom D1 Studio pred obrovskou LED stenou. Za výsledným vizuálom stojí Jaroatry, ktorý mal na starosti celú realizáciu. „Koncept sme vymysleli spolu, ale nápad bol môj,“ približuje Momo. Na natáčaní sa vystriedalo približne 50 ľudí vrátane kapely, spevákov aj detského zboru.



Za bicie si sadol dokonca Dodo z kapely Iné Kafe. „Všetky videá sme natočili za jeden deň. Bolo to extrémne náročné.“ Momo zároveň priznáva, že vydávanie videoklipov po častiach nebolo striktne naplánovanou stratégiou. „Mali sme to rozvrhnuté podľa pocitu,“ spomína raper.

Premena rapera vyvolala medzi fanúšikmi silné reakcie. Niektorí ostali zaskočení, iní ocenili úprimnosť a odvahu hovoriť otvorene o viere. „Ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že toto žijem už dlho. Ja som typ človeka buď všetko, alebo nič. Prišiel čas povedať, čo nosím na srdci,“ vysvetľuje Momo svoje hudobné kroky, pričom hudbu dnes vníma ako vedľajší efekt svojej osobnej cesty. „Boha som hľadal dlhšie. Žijem to. Je to pre mňa zmysel života.“

Silné reakcie od ľudí


Projekt Milovaný podľa neho nepredstavuje koniec jednej etapy, ale začiatok novej kapitoly. „Myslím si, že je to začiatok.“ hovorí Momo no, zároveň otvorene priznáva, že pri tvorbe albumu počítal aj s tým, že môže prísť úplné odmietnutie zo strany fanúšikov či rapovej scény. Napriek tomu sa rozhodol ísť vlastnou cestou a povedať úprimne všetko, čo nosí v sebe.

„Tento projekt som robil zo srdca. Bral som do úvahy aj absolútne odmietnutie a aj tak som do toho išiel.“ O to viac ho dnes teší, že si Milovaný postupne nachádza svojich poslucháčov a silné reakcie prichádzajú aj od ľudí, ktorí možno podobný obsah od Moma nikdy nečakali.



Raper zároveň naznačil, že projekt ešte zďaleka nekončí. Okrem ďalšieho pripravovaného videoklipu by rád dostal skladby aj na koncertné pódiá. „Je pre mňa obrovská radosť, že si to nachádza ľudí. Verím, že naživo pôjdeme medzi nich. So zborom to bude silné,“ prezrádza Momo na záver. Práve živé prevedenie skladieb s kapelou, zbormi a emóciou, ktorú album nesie, by podľa neho mohlo posunúť celý projekt ešte na úplne inú úroveň.




Zdroj: SITA.sk - Momo šokoval fanúšikov: Z tvrdého rapera sa stal hlas viery. Nový album Milovaný je jeho najosobnejšou spoveďou – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

