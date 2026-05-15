Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Súťaž DRÁMA 2025 spoznala ocenených, hlavnú cenu získal Ján Mikuš za text Muž, ktorý sľubuje
15.5.2026 (SITA.sk) - Ocenenia odovzdali aj partnerské divadlá a inštitúcie.
Súťaž DRÁMA 2025 spoznala ocenených. Hlavnú cenu získal Ján Mikuš za text Muž, ktorý sľubuje. Druhé miesto patrí Ráchel Rimarčíkovej a jej textu Penthesilea. Tretie miesto si delia Katarína Želinská a jej text Atópia a Gabriela Gabašová s textom Sama mezi svými. Informoval o tom Divadelný ústav Bratislava. Doplnil, že slávnostné odovzdávanie cien za najlepšie pôvodné dramatické texty v slovenskom a českom jazyku aj inscenované čítanie finálových textov súťaže DRÁMA 2025 Trojboj bolo súčasťou podujatia Fragmenty Novej drámy.
Ocenenia odovzdali aj partnerské divadlá a inštitúcie. Cenu Scény JORIK si odniesol Matej Truban s textom Ktosi búcha pri vstupe, Cenu Divadla Jozefa Gregora Tajovského získal Dušan Vicen za text Spam poetry, Cenou Divadla v Dlouhé bol opäť ocenený Matej Truban, a tiež text Michaely Rosovej Obchádzanie hrobov. Cenu Divadla Jána Palárika v Trnave získal text Rachmaninov od Zuzany Udičovej, rovnako si odniesol aj Cenu Rádia Devín. Cenu Činohry Slovenského národného divadla získala Jana Juráňová za text Prečo si mi neprišla na pohreb a Cenu Štúdia 12 si odniesla Ráchel Rimarčíková a jej Penthesilea. "Činohra Národního divadla v Prahe sa cenu rozhodla neudeliť,” uviedol Divadelný ústav Bratislava.
"Všetky nami ocenené tituly bezpochyby patria na javisko a dovolím si povedať, že by v preklade obstáli aj v porovnaní s najrenomovanejšími súčasnými zahraničnými autormi," dodala predsedníčka poroty súťaže DRÁMA 2025 Darina Abrahámová.
Trojboj patril medzi najnavštevovanejšie podujatia Fragmentov Novej drámy, podľa divadelného ústavu potvrdil pretrvávajúci záujem o súčasnú dramatickú tvorbu aj odbornú reflexiu divadla. Fragmenty Novej drámy počas troch dní ponúkli štyri odborné podujatia, a to masterclass českého dramatika a režiséra Petra Zelenku, medzinárodnú konferenciu Divadlo a občiansky dialóg, spomínaný Trojboj i diskusiu s dramaturgickou radou festivalu nazvanú Nová dráma v chaose súčasného sveta.
"Jedným z najúspešnejších podujatí bola práve masterclass Petra Zelenku, o ktorú bol mimoriadny záujem od odbornej verejnosti, študentstva aj divákov. Český dramatik a režisér počas stretnutia otvoril témy rozdielov medzi filmovým a divadelným rozprávaním, významu lokálnych príbehov či postavenia európskeho divadla v čase dominancie globálneho audiovizuálneho priemyslu,” uviedol Divadelný ústav Bratislava.
Medzinárodná konferencia Divadlo a občiansky dialóg zas reflektovala význam divadla ako priestoru verejnej diskusie, občianskej angažovanosti i spoločenskej reflexie, účastníkmi boli domáci aj zahraniční odborníci, ktorí sa venovali rôznym témam, počnúc antickým divadlom a politickou angažovanosťou až po otázky cenzúry, spoločenského odporu či generačných zmien v kultúrnej kritike.
Záver Fragmentov Novej drámy patril diskusii Nová dráma v chaose súčasného sveta. Moderovala ju Zuzana Golianová, zúčastnila sa jej dramaturgická rada festivalu v zložení Viera Bartková, Marek Godovič a Tamara Vajdíková a tiež riaditeľka festivalu Dária F. Fehérová. Diskutéri sa venovali podobám slovenského súčasného divadla, spoločenskému napätiu i slobode umeleckej tvorby a aktuálnej situácii v kultúre.
"Napriek nepriaznivej finančnej situácii sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu, reflexiu a stretnutia divadelnej komunity. Ďakujeme divadlám, ktoré napriek zrušenému súťažnému programu vybrané inscenácie uviedli na vlastné náklady, aj všetkým účastníkom a návštevníkom podujatí. Veríme, že festival Nová dráma/New Drama sa budúci rok uskutoční opäť v plnom rozsahu," uzavrela riaditeľka festivalu Dária F. Fehérová.
Zdroj: SITA.sk - Súťaž DRÁMA 2025 spoznala ocenených, hlavnú cenu získal Ján Mikuš za text Muž, ktorý sľubuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Trojboj patril k najnavštevovanejším
Záver patril diskusii
