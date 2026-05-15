Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

15. mája 2026

Súťaž DRÁMA 2025 spoznala ocenených, hlavnú cenu získal Ján Mikuš za text Muž, ktorý sľubuje


Tagy: Dráma 2025

Ocenenia odovzdali aj partnerské divadlá a inštitúcie. Súťaž DRÁMA 2025 spoznala ocenených. Hlavnú cenu získal Ján Mikuš za text Muž, ktorý sľubuje. Druhé miesto patrí Ráchel Rimarčíkovej a ...



Zdieľať
gettyimages 136631453 676x451 15.5.2026 (SITA.sk) - Ocenenia odovzdali aj partnerské divadlá a inštitúcie.


Súťaž DRÁMA 2025 spoznala ocenených. Hlavnú cenu získal Ján Mikuš za text Muž, ktorý sľubuje. Druhé miesto patrí Ráchel Rimarčíkovej a jej textu Penthesilea. Tretie miesto si delia Katarína Želinská a jej text Atópia a Gabriela Gabašová s textom Sama mezi svými. Informoval o tom Divadelný ústav Bratislava. Doplnil, že slávnostné odovzdávanie cien za najlepšie pôvodné dramatické texty v slovenskom a českom jazyku aj inscenované čítanie finálových textov súťaže DRÁMA 2025 Trojboj bolo súčasťou podujatia Fragmenty Novej drámy.

Ocenenia odovzdali aj partnerské divadlá a inštitúcie. Cenu Scény JORIK si odniesol Matej Truban s textom Ktosi búcha pri vstupe, Cenu Divadla Jozefa Gregora Tajovského získal Dušan Vicen za text Spam poetry, Cenou Divadla v Dlouhé bol opäť ocenený Matej Truban, a tiež text Michaely Rosovej Obchádzanie hrobov. Cenu Divadla Jána Palárika v Trnave získal text Rachmaninov od Zuzany Udičovej, rovnako si odniesol aj Cenu Rádia Devín. Cenu Činohry Slovenského národného divadla získala Jana Juráňová za text Prečo si mi neprišla na pohreb a Cenu Štúdia 12 si odniesla Ráchel Rimarčíková a jej Penthesilea. "Činohra Národního divadla v Prahe sa cenu rozhodla neudeliť,” uviedol Divadelný ústav Bratislava.

"Všetky nami ocenené tituly bezpochyby patria na javisko a dovolím si povedať, že by v preklade obstáli aj v porovnaní s najrenomovanejšími súčasnými zahraničnými autormi," dodala predsedníčka poroty súťaže DRÁMA 2025 Darina Abrahámová.

Trojboj patril k najnavštevovanejším


Trojboj patril medzi najnavštevovanejšie podujatia Fragmentov Novej drámy, podľa divadelného ústavu potvrdil pretrvávajúci záujem o súčasnú dramatickú tvorbu aj odbornú reflexiu divadla. Fragmenty Novej drámy počas troch dní ponúkli štyri odborné podujatia, a to masterclass českého dramatika a režiséra Petra Zelenku, medzinárodnú konferenciu Divadlo a občiansky dialóg, spomínaný Trojboj i diskusiu s dramaturgickou radou festivalu nazvanú Nová dráma v chaose súčasného sveta.

"Jedným z najúspešnejších podujatí bola práve masterclass Petra Zelenku, o ktorú bol mimoriadny záujem od odbornej verejnosti, študentstva aj divákov. Český dramatik a režisér počas stretnutia otvoril témy rozdielov medzi filmovým a divadelným rozprávaním, významu lokálnych príbehov či postavenia európskeho divadla v čase dominancie globálneho audiovizuálneho priemyslu,” uviedol Divadelný ústav Bratislava.

Medzinárodná konferencia Divadlo a občiansky dialóg zas reflektovala význam divadla ako priestoru verejnej diskusie, občianskej angažovanosti i spoločenskej reflexie, účastníkmi boli domáci aj zahraniční odborníci, ktorí sa venovali rôznym témam, počnúc antickým divadlom a politickou angažovanosťou až po otázky cenzúry, spoločenského odporu či generačných zmien v kultúrnej kritike.

Záver patril diskusii


Záver Fragmentov Novej drámy patril diskusii Nová dráma v chaose súčasného sveta. Moderovala ju Zuzana Golianová, zúčastnila sa jej dramaturgická rada festivalu v zložení Viera Bartková, Marek Godovič a Tamara Vajdíková a tiež riaditeľka festivalu Dária F. Fehérová. Diskutéri sa venovali podobám slovenského súčasného divadla, spoločenskému napätiu i slobode umeleckej tvorby a aktuálnej situácii v kultúre.

"Napriek nepriaznivej finančnej situácii sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu, reflexiu a stretnutia divadelnej komunity. Ďakujeme divadlám, ktoré napriek zrušenému súťažnému programu vybrané inscenácie uviedli na vlastné náklady, aj všetkým účastníkom a návštevníkom podujatí. Veríme, že festival Nová dráma/New Drama sa budúci rok uskutoční opäť v plnom rozsahu," uzavrela riaditeľka festivalu Dária F. Fehérová.


Zdroj: SITA.sk - Súťaž DRÁMA 2025 spoznala ocenených, hlavnú cenu získal Ján Mikuš za text Muž, ktorý sľubuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dráma 2025
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Vedci objavili „posledného titana“. Obrovský dinosaurus z Thajska vážil ako deväť slonov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 