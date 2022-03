Monfils zdolal Medvedeva a pripravil ho o post svetovej jednotky, nahradí ho Djokovič (video)

Monfils hral výborný tenis

15.3.2022 - Tri týždne a zatiaľ dosť. Táto parafráza zatiaľ stopercentne platí pre pobyt ruského tenistu Daniila Medvedeva na vrchole svetového rebríčka ATP.Medvedev prehral v 3. kole prestížneho turnaja ATP Masters 1000 v americkom Indian Wells s Francúzom Gaelom Monfilsom 6:3, 3:6, 1:6 a od najbližšieho pondelka bude zasa svetovou jednotkou Srb Novak Djokovič Podľa "live" verzie mužského renkingu bude mať Djokovič o 55 bodov viac ako Medvedev (8465 - 8410). Paradoxne vyznieva fakt, že Djokovič sa dostane späť na vrchol bez toho, aby odohral čo i len jeden zápas. Do Indian Wells nemohol priletieť, keďže právo účasti na tzv. piatom grandslamovom turnaji sezóny majú iba hráči zaočkovaní proti koronavírusu."Hral som výborný tenis. Pretavil som svoju formu do veľkého víťazstva. Je to zakaždým výnimočný pocit zdolať svetovú jednotku," uviedol Gael Monfils po triumfe nad Medvedevom, cituje ho oficiálny web ATP Tour.Tridsaťpäťročný Francúz sa ešte pred pár týždňami sťažoval na zdravotné problémy, ktoré podľa niektorých zdrojov mohli mať súvislosť s jeho posilňujúcou dávkou očkovania. Od svojho štvrťfinálového zápisu na januárovom Australian Open odohral len jeden nevydarený zápas na halovom podujatí v Montpellieri, kde v 1. kole uhral tri gemy proti Švédovi Mikaelovi Ymerovi.Potom však prišiel do Indian Wells a v kalifornskej púštnej oáze po Chorvátovi Filipovi Krajinovičov vyradil aj svetovú jednotku Medvedeva. V zápase využil 5 zo 14 brejkbalov, kým jeho ruský súper mu vzal podanie iba dvakrát."Výborne som sa hýbal. Mal som aj solídne údery a najmä som si veril. Pokúsim sa zotrvať v tomto rozbehu. Keď hrám svoj najlepší tenis, som ťažko zdolateľný. To je však zároveň môj najväčší problém, že si neviem udržať konzistentnú výkonnosť," vyjadril sa bývalý šiesty hráč rebríčka a aktuálne dvadsiaty ôsmy.Jeden z najstarších a najskúsenejších tenistov na okruhu ATP si len po druhý raz v kariére pripísal víťazstvo nad svetovým hráčom číslo 1. Prvýkrát to bolo ešte v roku 2009, keď Monfils zdolal Rafaela Nadala na turnaji v katarskej Dauhe.Aktuálne na neho čaká oveľa mladšia španielska výzva, iba 18-ročný Carlos Alcaraz , o ktorom sa hovorí ako o možnom nástupcovi Nadala. A favorit bude súper. Turnajová devätnástka Alcaraz si poradila s pätnástkou Robertom Bautistom-Agutom úplne jednoznačne 6:2, 6:0. "Bude to náročné. Aj on má extrémne dobrú formu, musím sa držať svojej hry a byť dôsledný v úderoch," skonštatoval Monfils na adresu Alcaraza.