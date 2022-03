Vlhovú a Shiffrinovú čaká súboj o veľký glóbus, predstavia sa vo všetkých štyroch pretekoch

15.3.2022 - Pred finálovými pretekmi Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2021/2022 vo francúzskom Courcheveli, resp. Méribeli nie je istých ešte päť držiteľov krištáľových glóbusov, vrátane toho veľkého medzi ženami, o ktorý bojujú Slovenka Petra Vlhová a jej americká rivalka Mikaela Shiffrinová.





Odermatt má výhru istú

Vlhová si vybojovala slalomovú trofej

U mužov je slalom nevyspytateľný

Hectorová prišla o dôležité body

Náskok majú Kilde aj Goggiová

Super-G už má víťazov známych

Američanka prišla do Francúzska s náskokom 56 bodov. Obe lyžiarky sa predstavia vo všetkých štyroch pretekoch. O tretie miesto zabojujú Federica Brignoneová Sofia Goggiová z Talianska.Minulý víkend v Kranjskej Gore si celkové prvenstvo v boji o veľký glóbus zabezpečil Marco Odermatt . Je to prvé švajčiarske víťazstvo v hodnotení Svetového pohára mužov od Carla Janku v roku 2010. Dvadsaťštyriročný olympijský šampión z Pekingu má štyri preteky pred koncom náskok 329 bodov pred Aleksandrom Aamodtom Kildem z Nórska, ale ani jeden z nich neštartuje v slalome.V súboji o tretie miesto si to rozdajú Nór Henrik Kristoffersen Matthias Mayer z Rakúska. Rozdiel činí 38 bodov v prospech severana.V technických disciplínach si zabezpečila slalomovú trofej Petra Vlhová už v januári. Dvadsaťšesťročná olympijská šampiónka z Pekingu vyhrala päťkrát, dvakrát bola druhá. Až počas minulotýždňových pretekov vo švédskom Aare skončila tesne pod pódiom. Po šiestich rokoch sa stalo, že medzi najlepšou trojicou slalomárok v P nebola ani jedna z dvojice Mikaela Shiffrinová - Petra Vlhová.U mužov je slalom v prebiehajúcej sezóne nevyspytateľný. V deviatich pretekoch si prvenstvo pripísalo osem rôznych mien. Dvakrát sa podarilo vyhrať Kristoffersenovi, ktorý má na čele náskok 49 bodov pred krajanom Lucasom Braathenom. Na trofej môžu dosiahnuť aj Linus Strasser z Nemecka (rozdiel 64 bodov), Manuel Feller z Rakúska (70 bodov) a Daniel Yule zo Švajčiarska (88 bodov).Dvadsaťsedemročný Kristoffersen skvele načasoval formu na záver sezóny. Po zimných olympijských hrách v Pekingu dokázal vyhrať štyri z piatich pretekov a je najväčším ašpirantom na zisk tretieho krištáľového glóbusu v kariére.V mužskom obrovskom slalome získal malý krištáľový glóbus v predstihu Marco Odermatt, ktorý vo všetkých svojich vystúpeniach skončil na pódiu, z toho štyrikrát vyhral.V ženskom obrovskom slalome zdramatizovala situáciu Švédka Sara Hectorová na domácom podujatí, kde vypadla a prišla o dôležité body. Na rozdiel piatich bodov sa na ňu dotiahla francúzska reprezentantka Tessa Worleyová , pre ktorú je táto sezóna poslednou v kariére. V hre sú aj Mikaela Shiffrinová (strata 51 bodov) a Petra Vlhová (91 bodov).V rýchlostných disciplínach je situácia najvyrovnanejšia v mužskom zjazde. Aleksander Aamodt Kilde vedie v priebežnom hodnotení pred švajčiarskym reprezentantom Beatom Feuzom o 23 bodov. Teoretickú šancu majú aj Rakúšan Matthias Mayer a Talian Dominik Paris. To by ale Nór nesmel skončiť v najlepšej pätnástke a Švajčiar v šestke.Medzi ženami má Sofia Goggiová náskok 75 bodov na olympijskú víťazku Corinne Suterovú zo Švajčiarska.V mužskom aj ženskom super-G sú držitelia malých krištáľových glóbusov už známi. Nór Kilde získal svoj druhý celkový triumf v disciplíne, zo šiestich pretekov vyhral štyri. Talianka Brignoneová si pripísala svoj prvý, keď sa jej podarilo triumfovať na troch zastávkach Svetového pohára v super G.