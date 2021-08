Monika Chochlíková bojuje o titul majsterky sveta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Svetový titul WMC je posledným z radu profesionálnych titulov, ktorý Monike Chochlíkovej chýba. Slovenka je držiteľkou titulu majsterky sveta i Európy kickboxe (K1) a titulu majsterky Európy v thajskom boxe. Z 25-tich zápasov v rokoch 2018 – 2021 zaznamenala len dve prehry. Zároveň sa začala venovať MMA, ktorý je v posledných rokoch v Čechách a na Slovensku veľmi populárnym športom. Aj napriek tomu sa chce venovať primárne thajskému boxu a K1.„Na zápas o titul WMC sa veľmi teším. S Alkayisovou sme sa stretli na viacerých šampionátoch, spoločne v ringu však ešte nie. Poznám jej prednosti i nedostatky. Mám natrénované maximum a prešla som kvalitnou prípravou, s ktorou mi pomohol môj domáci klub VŠC Dukla a prví veľkí sponzori IOI a Zizzy. Vďaka nim som sa zúčastnila sústredenia v Srbsku a mala kvalitnú regeneráciu. Verím, že to zúročím v súboji a titul získam,“ povedala Monika Chochlíková.Svetový titul WMC za posledných 25 rokov z Čechov a Slovákov získali len Jiří Žák a Vladimír Moravčík. Zápas Chochlíkovej s aktuálnou svetovou trojkou Alkayisovou, sa tak môže zapísať sa do česko-slovenských dejín bojových športov. „Žena vo svete bojových športov, je niečo ako fintech v klasickom svete financií. Podporovať Moniku a jej súboj svetového významu nám preto dáva veľký zmysel,“ povedal za sponzorov Rastislav Bakala z IOI Corporation, člena skupiny ZIZZY.Turnaj MTE 11 v Trenčíne prinesie aj ďalšie atraktívne súboje známych mien thajského boxu. „Predstaví sa srbská legenda Strahinja Mitrič, slovenský talent Sebastián „Tank“ Fapšo v zápase s Jozefom Kolodzejom, ako aj bojovníci o titul majstra Slovenska WMC – Leonard Borák, Nikolas Krivák, Lukáš Mandinec a Benjamin Dolnák a ďalší. Navyše, budeme môcť opäť privítať i divákov. Podujatie je úplne vypredané. Takýto záujem nás veľmi teší. O to viac, že ide o náš 18-ty turnaj za posledných 10 rokov,“ uzavrel organizátor Tomáš Tadlánek.