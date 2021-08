Letná olympiáda v Tokiu (chôdza): Mária Katerinka Czaková dosiahla svoje najlepšie umiestnenie pod piatimi kruhmi

Palmisanová si dala darček k narodeninám

Czaková začala takticky pomalšie

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska reprezentantka Antonella Palmisanová sa stala olympijskou víťazkou v chôdzi na 20 km v rámci Hier XXXII. olympiády v Tokiu.Striebro si vybojovala s odstupom 25 sekúnd Kolumbijčanka Sandra Lorena Arenasová a bronz zostal pre obhajkyňu zlatej medaily z Ria de Janeiro Chung Liou z Číny.Ženská dvadsiatka sa konala v piatok popoludní v Sappore na severe Japonska v mimoriadne náročných podmienkach vo veľkom teple.Nová olympijská šampiónka Palmisanová sa odpútala z vedúcej skupiny chodkýň na šestnástom kilometri a jej odvážne sólo malo v cieli zlatú odmenu.Posledný kilometer už absolvovala v eufórii opásaná talianskou vlajkou a pozdravujúca divákov či organizátorov popri trati.Štvrtá z OH 2016 v Riu de Janeiro a bronzová z MS 2017 v Londýne si dala zlatý darček k piatkových tridsiatym narodeninám. Je pozoruhodné, že z troch chodeckých disciplín na OH 2020 získali Taliani až dve zlaté medaily. Vo štvrtok sa stal víťazom mužskej dvadsiatky Massimo Stano podobným odvážnym manévrom v záverečných troch kilometroch.Slovenská reprezentantka Mária Katerinka Czaková podľa predpokladov v náročných podmienkach dieru do chodeckého sveta neurobila, dosiahla však najlepšie umiestnenie vo svojej olympijskej kariére.Po 53. mieste v Londýne 2012 a 48. priečke v Riu de Janeiro 2016 tentoraz opäť skončila v piatej desiatke, ale na 45. pozícii. Dosiahla výsledný čas 1:41:29 h a jej manko na zlatú Palmisanovú bolo v cieli 12:17 min. Tridsaťdvaročná zverenka Mateja Spišiaka začala takticky pomalšie a po úvodných pár kilometroch bola až na 52. mieste.Neskôr sa posunula o desať miest dopredu, ale s dvoma návrhmi na vylúčenie sa opäť o čosi stiahla a až do cieľa sa pohybovala v strede piatej desiatky štartovného poľa. Napokon došla do cieľa na 45. priečke. Preteky dokončilo 53 z pôvodného počtu 58 chodkýň.