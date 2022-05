Moniku Beňovú rozladila šíriaca sa informácia o jej budúcej kandidatúre na prezidentku SR. Takúto ambíciu nemám, odkázala

9.5.2022 - Europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD/S/D) neplánuje v roku 2024 kandidovať na funkciu prezidentky. Informovala o tom na sociálnej sieti.„Nikdy, ani v minulosti a ani teraz, sme o takejto možnosti v Smere-SD nehovorili a ani som takúto ambíciu kolegom a kolegyniam nikdy nespomínala. A nikdy som takýto návrh od nikoho nedostala. A to platí aj pre voľby v roku 2024. Bez ohľadu proti komu. Tak, ako v ostatných prezidentských voľbách, keď som podporovala a volila Maroša Šefčoviča, aj v tých najbližších budem podporovať a voliť kandidáta strany," ozrejmila Beňová.Europoslankyňa verí, že je to dostatočne jednoznačné a jasné na to, aby sa takýto výmysel prestal objavovať v diskusiách a podsúvať verejnosti.