Monopol KOZ v tripartite sa skončí, zamestnancov by mali zastupovať najmenej tri subjekty

Neústupčivý prístup

Prerušili sociálny dialóg

4.11.2020 - Zamestnancov aj zamestnávateľov by mali v tripartite zastupovať najmenej po tri subjekty. Ak ďalšie subjekty nespĺňajú súčasné kritérium na členstvo v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR, ďalší zástupca zamestnancov alebo zamestnávateľov sa doplní do tripartity podľa veľkosti subjektov.Po vstupe do rady bude miesto takého člena garantované na 12 mesiacov. Ak sa po roku garantovaného členstva iné subjekty budú domnievať, že majú väčšiu reprezentatívnosť ako niektorý člen tripartity, budú môcť požiadať o vstup do HSR. V prípade sporu o členstvo v tripartite rozhodne rozhodca.Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa má zmeniť aj zákon o tripartite. Legislatívny návrh v stredu schválila vláda.Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje stanoviť prechodné ustanovenie, akým spôsobom sa doplní rada o ďalších členov, ak by počet členov bol nižší ako zákonom ustanovený po nadobudnutí účinnosti zákona."S cieľom dať príležitosť všetkým sa ustanovuje „časové okno“ od 1. marca 2021 do 30. apríla 2021," uviedlo ministerstvo práce. Novela zákona o tripartite má tiež spresniť okruh osôb, ktoré môžu zastupovať vládu na zasadnutí rady, a ktoré sa započítavajú pre účely uznášaniaschopnosti rady.Zámer meniť zákon o tripartite predstavil minister práce Milan Krajniak po augustovom rokovaní tripartity. Reagoval tak na neústupčivý prístup predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR pri rokovaniach o minimálnej mzde.Predstavitelia KOZ opustili augustové rokovanie tripartity a prerušili sociálny dialóg. Ako vtedy na brífingu uviedol prezident KOZ Marián Magdoško, reagovali tým na konanie ministra Krajniaka, ktorý pozval na individuálne rokovania len zástupcov zamestnávateľov.Predstavitelia KOZ dokonca v októbri podali na Krajniaka podnet na Generálnu prokuratúru SR pre porušovanie zákonov. Magdoško to zdôvodnil tým, že šéf rezortu práce a sociálnych vecí flagrantne porušuje zákony.Zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a Združenie miest a obcí Slovenska. Záujmy zamestnancov obhajuje len Konfederácia odborových zväzov SR.