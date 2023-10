Mont Blanc za dva roky stratil na výške viac než dva metre, ukázali merania geodetov

Zmizli tisíce kubíkov ľadu a snehu

O dva roky môže byť vyšší

Vrchol je v neustálom pohybe

15.10.2023 - Mont Blanc, najvyšší vrch Álp, sa od roku 2021 znížil o 2,2 metra a dosiahol najnižšiu výšku v nedávnej histórii.Vyplýva to z meraní tímu geodetov z regionálnej správy francúzskej prefektúry Haute-Savoie, ktorí pri výskume použili dron.Výsledky naznačujú, že oficiálna výška hory, ktorej skalnatý vrchol pokrýva ľad, je 4 805,59 metra. Merania z roku 2021 určili výšku 4 807,81 metra, čo bolo o meter menej ako v roku 2017.Na svojej webstránke o tom informoval denník The Guardian.Jeden zo zúčastnených geodetov Denis Borel pre televíziu TF1 uviedol, že 2023 bol istým spôsobom mimoriadny rok.Hora podľa jeho slov v porovnaní s rokom 2021 stratila 3 500 metrov kubických ľadu a snehu, čo je „zhruba objem olympijského bazéna“. Strata je podľa neho „v porovnaní s meraniami z predchádzajúcich období dosť značná“.Klimatológovia a glaciológovia však varujú pred spájaním zmenšovania sa Mont Blancu so stratou ľadovcov v Alpách.„Aj keď vidíme, že tento zasnežený vrchol Mont Blancu má mierny klesajúci trend - okolo 15 až 20 centimetrov od roku 2001 - klimatológovia a glaciológovia nám hovoria, že treba približne 50 rokov meraní, aby sme mohli vyvodiť závery o možnom globálnom otepľovaní v tejto nadmorskej výške 4 800 metrov,“ vyjadril sa Borel s tým, že ľadová pokrývka na vrchole má tendenciu zažívať zmeny v závislosti od vetra a zrážok.„Nepredstavuje to globálne otepľovanie, pretože klimatické podmienky na vrchole Mont Blancu sú dosť polárne,“ povedal zase glaciológ zo Chamonix Luc Moreau.Pokles o 2,22 metra môže byť podľa vedúceho geometra v Haute-Savoie Jeana des Garetsa v dôsledku nižších zrážok v lete. „Mont Blanc by mohol byť o dva roky oveľa vyšší," dodal.Skalnatý vrchol hory je vo výške 4 792 metrov nad morom, ale jeho hrubá pokrývka ľadu a snehu sa z roka na rok mení v závislosti od vetra a počasia.Výskumníci merajú Mont Blanc každé dva roky od roku 2001 v nádeji, že zozbierajú informácie o dopadoch klimatickej zmeny na Alpy.„Zhromažďujeme údaje pre budúce generácie, nie sme tu, aby sme ich interpretovali, nechávame to na vedcov," vyjadril sa des Garets.„Po týchto meracích kampaniach sme sa už veľa naučili: vieme, že vrchol je v neustálom pohybe ako vo výške s odchýlkami takmer 5 metrov, tak aj v polohe,“ dodal.Vplyv globálneho otepľovania je podľa Guardianu v Alpách dobre zdokumentovaný. Tamojšie ľadovce v posledných rokoch stratili tretinu svojho objemu a pohorie tiež stratilo permafrost nad približnou výškou 2 200 metrov nad morom.