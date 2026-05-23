 Šport

23. mája 2026

Montreal prekvapil Carolinu aj vďaka bodovej explózii prvého útoku. Suzuki chválil Slafkovského – VIDEO


canadiens_sabres_hockey_9988_ 676x451 23.5.2026 (SITA.sk) - Ako dlho bude trvať prebudenie prvého útoku Montrealu Canadiens?


V prvom zápase finále Východnej konferencie zasadil Montreal Caroline na jej ľade nečakaný úder a po víťazstve 6:2. Bolo to aj vďaka tomu, že zápas zastihol v dosiaľ zrejme najlepšej forme v play-off prvý útok Canadiens.

Trio Juraj Slafkovský, Nick Suzuki, Cole Caufield nazbieralo dokopy osem bodov a čo bolo rovnako dôležité, platní boli aj v defenzíve.

Čakali 15 zápasov


"Prvý útok Canadiens sa od začiatku play-off dostáva na titulné stránky novín, ale nie nevyhnutne z pozitívnych dôvodov. Teraz však nastala zmena. Juraj Slafkovský strelil v pätnástom zápase play-off prvý gól v hre piatich proti piatim a pridal aj asistenciu. Nick Suzuki získal tri asistencie a Cole Caufield strelil svoj druhý gól v play-off v rovnovážnom stave a tiež asistoval pri prvom góle Slafkovského. Na túto explóziu čakali v Montreale 15 zápasov," napísal Dave Lévesque, redaktor Le Journal de Montréal.



Tréner Martin St. Louis prišiel s vysvetlením: "Hrali sebavedomo a stúpajúca produktivita sa prejavila na ich výkonoch. Páčilo sa mi však aj to, ako bránili. Dodržiavali pokyny a boli platní aj v defenzíve."

Suzuki chválil


Kapitán Suzuki rovnako nešetril chválou podľa webu NHL: "Odohrali sme dobrý zápas. Dobre sme bránili a po zisku puku sme si ho rýchlo posúvali do nebezpečných zón. Slaf a Cole využívali svoju rýchlosť do kombinácií. Chceme pokračovať v tomto nastavení."

Podľa St. Louisa dôležitú úlohu zohralo aj dlhodobé zbieranie informácií o súperovi.

Pripravili sa dopredu


"Carolina postúpila do finále konferencie veľmi rýchlo a my sme vedeli, že ak prejdeme cez Buffalo, zahráme si proti nim. Boli sme teda v predstihu pripravení hráčom poskytnúť informácie o ich hre bez toho, aby sme ich neskôr naraz zahltili. V tomto smere urobil veľa práce Alex Burrows, ktorý je tiež v našom trénerskom tíme," vyhlásil St. Louis.

Priveľa informácií škodí


Na druhej strane hlavný tréner Montrealu dodal, že zahltenie hráčov množstvom informácií o súperovi by mohlo byť kontraproduktívne.

"Musíme si dávať pozor na množstvo informácií, ktoré hráčom poskytneme v krátkom čase. Vždy sa teba zamerať na určité detaily. Nechceme stráviť ich informovaním toľko času, aby sme im brali hokejový inštinkt," vravel St. Louis.

Carolina musí reagovať


Montreal vedie nad Carolinou 1:0, ale druhý zápas môže priniesť úplne iný výsledok. Trénerský štáb Hurricanes musí zareagovať určitými zmenami, ak nechce ísť na horúci ľad do Montrealu za stavu 0:2 na zápasy. Druhý duel je v Lenovo Center v Raleighu na programe v sobotu večer, na Slovensku už v nedeľu od jednej hodiny po polnoci.



"Dôležité je rýchlo sa spamätať z toho, čo sa stalo a ísť ďalej. Takého ťažké zápasové noci sme mali už aj v minulosti a vyrovnali sme sa s tým. Verím, že sa nám to opäť podarí a do ďalšieho zápasu pôjdu z našej strany samé čisté hlavy," vravel Rod Brind´Amour.

Ďalej sa usmievať


Slová trénera Hurricanes potvrdzuje štatistika, podľa ktorej jeho tím v základnej časti aktuálnej sezóny až 22-krát zvíťazil po prehratom zápase a len sedemkrát znova prehral.

"Každá vysoká prehra je ťažká na strávenie. Ak si však uvedomíme, čo sa stalo, rýchlejšie pochopíme veci a urobíme nápravu. Dôležité je naďalej sa usmievať, baviť sa s priateľmi a ísť dobre naladený do ďalšieho zápasu. V hlave už teraz vieme, že to musí byť iný príbeh," povedal 12-bodový útočník Caroliny v aktuálnom play-off Taylor Hall.


Zdroj: SITA.sk - Montreal prekvapil Carolinu aj vďaka bodovej explózii prvého útoku. Suzuki chválil Slafkovského – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

