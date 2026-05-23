Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
Až teraz sa začína skutočný šampionát. Povinné body sú za nimi, hokejoví giganti ukážu, ako na tom Slováci skutočne sú – KOMENTÁR, ANKETA
Z doterajších meraní síl sa dali nájsť pozitívne, ale aj negatívne prvky. Dobré momenty sa striedali s menej vydarenými.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Slovenskí hokejisti zvládli prvé štyri zápasy na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Z možných 12 bodov vybojovali solídnych 11. V tabuľke B-skupiny im patrí 2. miesto o skóre za Kanadou.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-dansko-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 vyhralo nad Dánskom. Chytal Hlavaj a súpera sme prestrieľali 44:14 (fotografie)
Stretnutia proti Nórsku, Taliansku, Slovinsku a Dánsku mali byť akousi povinnou jazdou, keď mali "ľahší" žreb šampionátu naplno využiť vo svoj prospech.
Jediné zakopnutie prišlo proti tretiemu menovanému súperovi, keď rozhodli až samostatné nájazdy. V nich dominovali Slováci a zaslúžene brali dva body.
Musia sa sústrediť
Ďalšie tri duely v základnej skupine už budú o niečom inom. Slováci sa postavia favoritom z Česka, Kanady a Švédska. Až teraz sa začne skutočný šampionát.
Tieto súboje ukážu, ako na tom mladý káder z krajiny spod Tatier je. Zverenci Vladimíra Országha zvládli, čo museli a mali, no až teraz sa ukáže ich zohratosť a tímovosť.
Z doterajších meraní síl sa dali nájsť pozitívne, ale aj negatívne prvky. Dobré momenty sa striedali s menej vydarenými. Hrať poctivý hokej 60 minút je nesmierne náročné a od soboty 23. mája to už bude podstatným prídavkom, ak chcú Slováci pomýšľať azda aj na postup ďalej ako len do štvrťfinále.
Ťažšie prekážky budú inou šálkou kávy, ktorú doteraz okúsili na šampionáte vo Švajčiarsku. Povinná jazda je za nimi a odteraz budú narážať len na štáty, ktoré pomýšľajú na medailové pozície.
Už federálne derby proti Česku bude bratovražedný súboj, no víkend sa tým nekončí a nedeľa 24. mája bude masakrálnym porovnaním sa s "javorovými listami".
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/fotografie-ms-v-hokeji-2026-stvrtok-21-maj/">Fotografie MS v hokeji 2026 (štvrtok 21. máj): Zápas Kanada – Nórsko priniesol 11 gólov, Slovensko aj ďalší favoriti vyhrali
Azda najväčší kandidát na titul zatiaľ neprehral, hoci stratil bod po výhre až po predĺžení nad Nórskom. Obrana s brankárskymi výkonmi mierne hapruje, no útok je akoby z inej galaxie.
Švédi prišli s množstvom hráčov z NHL, no ani hviezdy nestačili na Kanadu či Česko. Ak by sa mali potvrdiť papierové prognózy, mali by sa pobiť o 2. miesto v tabuľke, no aj Slováci im to budú chcieť sťažiť a zmariť.
Postúpia slovenskí hokejisti do štvrťfinále MS v hokeji 2026?
Dôležité bude bodovať
Ak by sa hokejistom spod Tatier podarilo z posledných troch zápasov v základnej skupine B bodovať, bol by to skvelý prídavok k dosiahnutiu lepšieho umiestnenia ako "až" 4. miesta.
Slováci sa zrejme budú chcieť vyhnúť zatiaľ stopercentným domácim Švajčiarom aj nepríjemným súperom z Fínska, ktorých na nedávnych zimných olympijských hrách v Taliansku zdolali po dlhých 22 rokoch.
Viac vody by sa dalo namútiť, ak by sa dokázali udržať na prvých dvoch priečkach v skupine - prípadní súperi ako Rakúsko, USA, Lotyšsko či Nemecko by boli omnoho hrateľnejšími.
Ich čas prichádza
Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre, no s chladnou hlavou treba konštatovať, že žreb duelov na MS bol viac než zhovievavý ku Slovákom a šťastena stála pri nich.
Až nasledujúce tri súboje ukážu, ako sa postavia proti silnejším protivníkom a či dokážu s nimi hrať vyrovnanú partiu, alebo sa ukáže kvalita "hokejovejších" krajín.
Povinné body majú Slováci za sebou a teraz sa ukáže sila charakteru celého mužstva, ktoré tvrdí, že stojí pri sebe a každý bojuje za tímový úspech. Je načase to ukázať. Ich čas práve prichádza.
