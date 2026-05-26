26. mája 2026

Montreal prvýkrát prehral v play-off dvakrát za sebou. Slafkovský bol pri góle, ktorý neuznali – VIDEO


Montreal prehral s Carolinou 2:3 po predĺžení. Slafkovský bol pri rozhodujúcom góle hostí. Hokejisti Montrealu nevyužili výhodu domáceho ľadu a prehrali s Carolinou 2:3 po predĺžení v treťom zápase ...



26.5.2026 (SITA.sk) - Montreal prehral s Carolinou 2:3 po predĺžení. Slafkovský bol pri rozhodujúcom góle hostí.


Hokejisti Montrealu nevyužili výhodu domáceho ľadu a prehrali s Carolinou 2:3 po predĺžení v treťom zápase finále Východnej konferencie bojov o Stanleyho pohár.

Vôbec prvýkrát v aktuálnom play-off sa stalo, že Juraj Slafkovský a spol. prehrali dvakrát za sebou. Carolina vedie 2:1 na zápasy, štvrtý duel sa bude opäť hrať v Montreale 28. mája so začiatkom 2 hodiny po polnoci SELČ.

Dobeš nič nevidel


O výhre Caroliny rozhodol ruský útočník Andrej Svečnikov v 15. min prvého predĺženia, čiže 75. min zápasu. Svečnikov využil clonu spoluhráča Sebastiana Aha pred brankárom Jakubom Dobešom. V predbránkovom priestore stál aj Slafkovský, ktorý však nezabránil v priestrele puku cez Aha a Dobeša do bránky.

Piatykrát víťazne v OT


Carolina vylepšila svoju beztak úctyhodnú bilanciu víťazstiev v overtime, čiže v predĺžení v tohtoročnom play-off na 5:0. Hurricanes takto raz uspeli v 1. kole proti Ottawe, dvakrát v 2. kole proti Philadelphii a teraz druhýkrát za sebou aj proti Montrealu.



"Myslím si, že je to o mentalite nášho tímu. Máme radi tesné zápasy, v ktorých však držíme súpera na dištanc a potom premeníme nejakú zo svojich šancí," vyhlásil Andrej Svečnikov podľa webu NHL.



"Ukázali sme tímovú kvalitu. Sme dobrá partia a vieme potiahnuť jeden za druhého. Tento zápas to demonštroval," skonštatoval tréner Hurricanes Rod Brind´Amour.



Hoci to výsledok neodzrkadľuje v plnej miere, jeho tím dominoval v Montreale od začiatku do konca zápasu. Pomer striel na bránku 38:13 pre víťazný tím je veľavravný. V tretej tretine dovolili hostia domácim vyslať na svoju bránku len jednu strelu a to isté aj v predĺžení.

Všetko musí fungovať


"Keď chcete uspieť proti kvalitnému súperovi, musí všetko zapadnúť do seba, aby to fungovalo ako celok. Musíte mať vytvorený potrebný balans v tom, čo predvádzate na ľade. To sa v tomto zápase nestalo. Nemyslím si, že sme dobre bránili, ale je to len jeden zápas. Verím, že nim to znova začne fungovať," zamyslel sa Martin St. Louis, tréner Montrealu.

Neuznaný gól


Juraj Slafkovský odohral 21:35 min s dvoma strelami na bránku, dvoma blokmi a jedným bodyčekom, resp. mínusovým bodom. Faktom je, že práve 22-ročný Košičan mohol poslať svoj tím do vedenia v polovici tretej tretiny.

Bol pri góle Noaha Dobsona, ktorý smeroval puk pred bránku práve na Slafkovského a ten sa zrazu ocitol za chrbtom Frederika Andersena. Slafkovský a Dobson sa spolu so zaplneným Bell Centre chvíľu tešili z gólu, ale potom ho rozhodcovia neuznali pre predchádzajúce postavenie mimo hry.

Dve šance v predĺžení


"Videozáznam potvrdil, že Cole Caufield sa pri vstupe do útočného pásma ocitol v ofsajde. Neskôr v predĺžení mal Nick Suzuki skvelú príležitosť sám pred Frederikom Andersenom a o čosi neskôr Mike Matheson trafil iba konštrukciu bránky," napísal web periodika Journal de Montréal.




Zdroj: SITA.sk - Montreal prvýkrát prehral v play-off dvakrát za sebou. Slafkovský bol pri góle, ktorý neuznali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

